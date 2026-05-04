Mit den ersten frühsommerlichen Tagen ist in Lörrach das Plätschern der Brunnen zu hören: ein Signal für die Aufenthaltsqualität, Lebensfreude und urbane Identität der Stadt.
Brunnen sind seit Jahrhunderten fester Bestandteil europäischer Städte – einst als Wasserquelle, heute vor allem als Orte der Begegnung, der Abkühlung und des Verweilens. Sie prägen Plätze und Straßenräume, schaffen Atmosphäre und machen Stadtgeschichte im Alltag sichtbar. „Auch in Lörrach haben Brunnen eine besondere Bedeutung. Sie verbinden historische Tradition mit moderner Stadtgestaltung und sind wichtige Orientierungspunkte im öffentlichen Raum. Beim Innenstadtkonzept ’Straße - Platz - Zeichen’ wurden Brunnen gezielt als identitätsstiftende Elemente in die Gestaltung der Innenstadt eingebunden“, erklärt die Stadt in einer Mitteilung.