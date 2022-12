1 Die Theben AG holte jetzt eine Reihe von Ehrungen für langjährige Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen nach. Das Foto zeigt einen Teil der Geehrten (25- und 40) Jahre mit dem Vorstandsvorsitzenden Paul Sebastian Schwenk (links). Rechts: Personalchef Joachim Fichter und Bürgermeister Heinrich Götz. Foto: Kost

Corona hatte es der Theben AG unmöglich gemacht, verdiente Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen zu ehren. Jetzt ging das wieder und so waren die Leute an der Reihe, die in den letzten drei Jahren ihre 25- beziehungsweise 40-jährige Firmenzugehörigkeit feiern durften.















Haigerloch - Wie immer nutzte das Unternehmen die Feierstunde für ihre Mitarbeiter an ihrem Sitz in der Hohenbergstraße auch dazu, einen kleinen Überblick darüber zu geben, wo der vor inzwischen über 100 Jahren gegründete Apparatebau hergekommen ist und wo er hinsteuert.

Viele Krisen machten Firma das Leben schwer

"Es ist schon extrem anstrengend, was wir derzeit erleben", meinte der Theben-Vorstandsvorsitzende Paul Sebastian Schwenk im Rückblick auf zwei bis drei "intensive" Jahre.

Coronakrise, Klimakrise, Energiekrise, Inflation, Lieferengpässe und Ukraine-Krieg: All das wirkt sich laut Schwenk auch auf die Theben AG aus. "Wir haben Probleme in allen Bereichen", sagte er ganz offen, gab sich aber auch zuversichtlich: "Theben ist ein gutes Schiff, das auch in rauer See zurecht kommt." Man werde weiter stark an Innovationen arbeiten.

Theben-Produkte wertvoller denn je

Da spendeten die Worte von Haigerlochs Bürgermeister Heinrich Götz ein bisschen Trost. Die Produkte von Theben zur Klima- und Energieverbrauchssteuerung seien in diesen Zeiten wertvoller denn je, meinte Götz. Mit Blick auf die zu ehrenden Mitarbeiter sprach der Bürgermeister von einer Win-Win-Situation. Götz: "Beide Seiten können stolz auf die gemeinsame Zeit sein." Die gute Zusammenarbeit habe wesentlich zum Erfolg der Firma beigetragen.

Paul Sebastian Schwenk sah es ähnlich. "Herzlichen Dank, dass sie die Erfolgsgeschichte des Unternehmens so mitgeprägt haben", sagte er zu den zu ehrenden Personen, die zusammengerechnet 838 Jahre Theben-Erfahrung auf ihren Schultern tragen.

Gratulation per Video-Botschaft

Auch der Theben-Aufsichtsratsvorsitzende Alexander von Schweinitz, schaltete sich per Videobotschaft der Feierstunde zu und gratulierte den Arbeitsjubilaren.

Paul Schwenk, der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Gunther Hellberg, Personalchef Joachim Fichter und der stellvertretende Betriebsratsvorsitzende Wolfgang Gulde überreichten schließlich Urkunden der Firma und des Landes Baden-Württemberg.

Die Geehrten im Überblick:

40 Jahre (Firmeneintritt 1980): Inge Blank, Karin Fechter (beide Produktion), Andreas Edele (Elektronikentwicklung), Helmut Fechter (Elektrotechniker), Gerhard Lachenmaier (Gruppenleiter Haustechnik).

40 Jahre (Firmeneintritt 1981): Renate Wörz, Gisela Wapnitz, Sieglinde Ronghi, Hubert Kessler (alle Produktion), Rolf Henle (Elektrotechniker), Gerhard Faiss (Gruppenleiter Vormontage).

40 Jahre (Firmeneintritt 1982): Hermann Singer (Freistellungsphase), Carmen Flaiz, Marika Siedler (beide Produktion), Dieter Weckerle (Haustechnik).

25 Jahre (Firmeneintritt 1996): Lothar Saal (Leiter Business Developement), Nina Deibert, Jana Bistrosch (beide Produktion), Ottmar Hellstern (Freistellungsphase; Leiter Fuhrpark), Olaf Stepins (Softwaretest), Uwe Nagel (Änderungsmanagement), Beate Karger (Elektrotechnikerin).

25 Jahre (Firmeneintritt 1997): Ayfer Seker, Betina Marzecki (beide Produktion, Uwe Streib (Gruppenleiter), Guido Schlaich (Softwaretest).