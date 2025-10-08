8100 Kilometer auf dem Fahrrad: Von Oberschopfheim zum Nordkap

In vier Monaten reiste Bernhard Jäckle mit seinem herkömmlichen Fahrrad an den nördlichsten Punkt Europas, der über Straßen erreicht werden kann.
Seit seinem 50. Lebensjahr hatte der 68-Jährige den Wunsch nach dieser Reise. Mit der Familie hat Bernhard Jäckle aus Oberschopfheim Dänemark und Norwegen bereits mit dem Campingmobil bereist. Aber die Reise allein mit dem Fahrrad sei nochmals eine andere Erfahrung. Nun hat er sie gemeistert und bei einem Empfang davon berichtet. Ortsvorsteher Michael Jäckle begrüßt den Reisenden zur Feierstunde im Bürgersaal.