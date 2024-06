1 Die Polizei sucht nach einem Unfall in Schwenningen nach dem Unfallverursacher. (Symbolfoto) Foto: Hildenbrand

Nach einem Unfall in Schwenningen hat der Unfallverusacher am Freitagnachmittag die Flucht ergriffen. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer eines silbernen Audi.









Zu dem Unfall mit hohem Sachschaden kam es am Freitagnachmittag gegen 15.15 Uhr an der Kreuzung Rietenstraße/Alleenstraße zur Walter-Rathenau-Straße, in Höhe der Feintechnikschule, in Schwenningen.