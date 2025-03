800 Jahre Wallburg: Fürs Jubiläum sind die Ideen und der Einsatz aller gefragt

1 Wallburg wird nächstes Jahr 800 Jahre alt. Die Bürger sollen Ideen einbringen, wie das gefeiert werden soll. Foto: Ehrlich

Wallburg startet erste Vorbereitungen zur Feier des 800-jährigen Bestehens im nächsten Jahr. Dazu stellte jetzt der Ortschaftsrat die Weichen zu einer vorausgehenden Bürgerbeteiligung mit Ideensuche.









Kern des Vorschlags des Wallburger Rats ist eine „Kick-off-Veranstaltung“ (meint deutsch: eine Initial- oder Anstoßsitzung) am Freitag, 4. April. Bei dieser sollen personelle Potenziale des Ortes gesammelt werden, um Jubiläumsideen zu entwickeln und Arbeitsgruppen dazu zu bilden sowie einen Zeitplan aufzustellen und künftige Entscheidungswege vorzuklären. Bis Mai soll dann der Ortschaftsrat die Ergebnisse sichten und Vernetzungsbedarf prüfen. Denn: Die Bürger-Arbeitsgruppen sollen selbstständig an ihren Ideen arbeiten und jeweils Rückmeldungen an den Ortschaftsrat geben.