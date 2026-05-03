800 Jahre Orschweier: Dorf feiert sich und seine Geschichte

Gleich drei Tage hintereinander zelebrierte Orschweier seine erste urkundliche Erwähnung vor 800 Jahren. Tausende festelten beim historischem Geburtstag mit.
Eröffnet wurde das Spektakel mit einem Festakt am Mittwochabend. Dazu waren 80 Gäste offiziell geladen. Treffpunkt war der kleine Malaucèner Platz neben dem Rathaus. Hier wurde die Fest-Schar von Mahlbergs Bürgermeister Dietmar Benz und Orschweiers Ortsvorsteher Bernd Dosch begrüßt, die sich dazu festgerecht in schwarze Fräcke samt Zylindern geworfen hatten, wie auch Ortshistoriker Holger Otto als Dritter im späteren Redner-Bunde. Unter den Klängen des Orschweierer Musikzuges sowie dessen früherem Vorgänger-Fanfarenzug ging es weiter zum Orschweierer Schloss. Dort gingen Benz und Dosch sodann als unterhaltsames Gesprächsduo auf dessen eigene Geschichte als freiadeliges Rittergut seit 1686 näher ein (siehe Info).