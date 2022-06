6 Oh, oh! Michael Maier hat den Zapfhahn in der Hand, während er beim Landrat schon sitzt. Foto: Eyrich

Was Fassanstiche angeht, so macht Günther-Martin Pauli, dem Landrat des Zollernalbkreises, so schnell keiner was vor. In Benzingen hatte er die Nase vorn.















Winterlingen-Benzingen - Fassanstiche im Benzinger Festzelt sind so eine Sache. Beim Start des Jubiläumsfestes "800 (+2) Jahre Benzingen" überließ Ortsvorsteher Ewald Hoffmann die Sache wohlweislich dem Schirmherrn, Bürgermeister Michael Maier, und dem Ehrengast, Landrat Günther-Martin Pauli. Denn Hoffmann erinnert sich noch gut daran, wie ihm 2017 mal ein Fassanstich so grandios misslungen ist, dass die Benzinger heute noch davon erzählen. Als "der zehnfache Ewald" ist das Ereignis in die damals 797-jährige Ortsgeschichte eingegangen, und es zu wiederholen wollte Hoffmann sich am großen Festwochenende ersparen.

Den Lokalmatadoren ist das Glück scheinbar nie hold

Doch das Glück scheint es grundsätzlich nicht gut zu meinen mit den Lokalmatadoren, denn auch Bürgermeister Michael Maier, der als Fußballer lieber mit dem Außenrist denn mit dem Hammer zu Werke geht, tat sich schwer damit, den Gummi-ummantelten Zapfhahn ins Holzfässchen der Zoller-Hof-Brauerei Sigmaringen zu schlagen.

Mit Übung und viel Fortune

Günther-Martin Pauli – er hat seit seiner Zeit als Geislinger Bürgermeister und später als Landrat des Zollernalbkreises schon ungezählte Fässer anstechen müssen, Pardon: dürfen! – hatte mehr Fortune: Ein bisschen gespritzt hat es wohl – und Pauli wurde klar, warum so viele andere kurze Hosen trugen statt lange, wie er. Doch in Nullkommanix gelang es ihm, Gläser mit dem begehrten Freibier zu füllen.

Fachmann Rainer Bosch ist zur Stelle

Dem Schultes indes sprang ein Fachmann zur Seite: Rainer Bosch, Gebietsleiter der Zoller-Hof-Brauerei, hatte die Sache fix im Griff, und so rann bald auch güldener Gerstensaft aus Maiers Fass, was die zahlreich versammelte Festgemeinde freute. Die Gemeinderäte, so hatte Pauli in seinem Grußwort gescherzt, hatten übrigens schon vor dem Fassanstich Bier im Glas. "Die haben’s nicht erwarten können", schlussfolgerte Pauli scherzhaft. Vermutlich jedoch wollten sie gar kein Freibier, sondern ihre Getränke selbst zahlen, damit die Benzinger für ihren Riesenaufwand belohnt werden.