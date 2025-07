Mehr als 100 Freunde des Wanderns und des Gesangs, darunter viele Kinder, starteten auf Einladung des Chors „Lauschangriff“ am Sonntag gegen Mittag gut gelaunt zu einer ganz besonderen Familienwanderung im Jubiläumsjahr. Bürgermeister Matthias Litterst ließ es sich nicht nehmen, mit seiner Familie mitzuwandern.

Trotz leichtem Wetterumschwung war es ein idealer Wandertag, da es vor allem auch nicht mehr so heiß war wie in den Tagen zuvor und die wenigen Regentropfen taten der Stimmung keinen Abbruch.

Stationen mit Snacks, Getränken und Gesang

Unter dem Motto „800 Jahre, 800 Schritte, 800 Töne“ startete die fröhliche Gruppe, darunter auch die Kinderchorgruppe „Lauschis“, von der alten Schule aus auf einen rund drei Kilometer langen Weg, der durch das Dorf zum Wohngebiet „Am Kappelberg“ und weiter durch den Wald zur Wassertretstelle bis hin zur Prinschbachhütte führte. Ob im Kinderwagen, zu Fuß oder mit Wanderstock – die abwechslungsreiche Route war für alle gut zu bewältigen.

Entlang der Strecke gab es mehrere Stationen an denen nicht nur die „Lauschis“ mit fröhlichen Mitmachliedern begeisterten, sondern auch kleine Erfrischungen und Snacks warteten. Gemeinsam mit allen Wanderern wurde, begleitet von Meinrad Jilg am Akkordeon, auch das Jubiläumslied „Dem Dorf Dörlinbach die Treue“ einstudiert, was dem musikalischen Ausflug eine ganz besondere Note verlieh.

Unterwegs wurde gemeinsam, begleitet von Meinrad Jilg am Akkordeon (ganz rechts), das Jubiläumslied „Dem Dorf Dörlinbach die Treue“ einstudiert. Foto: Axel Dach

Zum stimmungsvollen Abschluss fand sich die Gruppe am späteren Nachmittag dann an der Prinschbachhütte ein, wo der Verein die Wanderer mit Gegrilltem und Getränken versorgte. Lautstark klang hier auch das zuvor einstudierte Jubiläumslied aus vielen Kehlen fröhlich durch den Wald. In geselliger Runde ließen die Teilnehmer die gelungene Jubiläumsveranstaltung des gemischten Chores bei netten Gesprächen und fröhlicher Atmosphäre ausklingen.