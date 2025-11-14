800-Jahr-Feier Dörlinbach: So lebten die Trachtenbotschafter die Tradition wieder auf

Im Rahmen des Jubiläumsjahrs hat sich in Dörlinbach eine Trachtengruppe gebildet. Sie nahm an Festen teil und verewigte sich in einem Jahreskalender.
Drei junge Frauen sitzen in der Küche. Sie tragen typischer Tracht: schwarze Gewänder, teilweise mit blauen Blumen versehen, schwarze Schuhe, weiße Socken und Blumenkronen auf dem Kopf. Jule Ohnemus (21), Marie Ohnemus (24), Magda Thoma (19) sind Bestandteil der sogenannten Trachtenbotschafterinnen. „Im Sommer vergangenen Jahres ging alles los“, erinnert sich Marie Ohnemus.