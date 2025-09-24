800-Jahr-Feier: Dörlinbach rahmt sich das Dorfjubiläum ein

Besondere Bildmotive können künftig von beiden Seiten Dörlinbachs geknipst werden. Zwei hölzerne Bilderrahmen sollen nachhaltig an die 800-Jahr-Feier erinnern.
Sie hätten sich schöneres Wetter für die Vorstellung ihres Projekts gewünscht, erzählen Lioba und Josef Ohnemus am Dienstagnachmittag. Beständiger Nieselregen und tiefhängende Wolken – die Aussicht durch den neuen Bilderrahmen bei der Gedächtniskapelle auf dem Kappelberg ist tatsächlich getrübt. Wie schön ein Blick auf Dörlinbach sein kann, zeigt Lioba Ohnemus daher anhand von Bildern. Und siehe da – durch das Zwillingsstück auf der gegenüberliegenden Seite erscheint der Jubiläumsort bei Sonnenschein in ganzer Pracht.