80 Menschen betroffen: Das steckt hinter der Magen- und Darm-Erkrankung im Europa-Park

1 Im­ Europa-Park war es Mitte Juni zu Magen- und Darmerkrankungen gekommen – nun steht die Ursache dafür fest. Foto: Europa-Park/Hans-Joerg Haas

Nach einem Fan-Treffen im Europa-Park waren mehrere Teilnehmer erkrankt. Einige von ihnen hatten das servierte Essen in Verdacht – zumal kurz darauf eine weitere Gruppe erkrankte. Nun stellte das Ortenauer Gesundheitsamt die Ursache für die Erkrankung fest.









Fieber, Übelkeit und Erbrechen: Unter diesen Symptomen litten Dutzende Europa-Park-Besucher, nachdem sie Mitte Juni an einem Fan-Treffen teilgenommen hatten. Als ein möglicher Übeltäter geriet dabei das Büffet ins Visier, das es am Freitagabend, 14. Juni, im Schlosspark gegeben hatte. Am Abend des Folgetags hatten dann die ersten Symptome eingesetzt. Der Europa-Park bestritt vergangene Woche aus Nachfrage einen Zusammenhang zwischen Speisen und Erkrankung. „Eine interne Überprüfung der Gastronomie ergab keine Auffälligkeiten“, teilte Sprecher Florian Kornprobst damals mit. Die Frage unserer Redaktion, wie diese interne Überprüfung ausgesehen hatte, blieb jedoch unbeantwortet.