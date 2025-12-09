80 Jahre Diakonische Bezirksstelle: Wo Hilfe für soziale und Suchtprobleme modisch daherkommt

Mehr als eine Modenschau war das Fest zum 80-jährigen Bestehen der Diakonischen Bezirksstelle Balingen. Im Kauf-Wasch-Café mit Beratungsbüros gab es viel zu sehen.
Mit dem Frieden in Deutschland hat 1945 auch die Arbeit der Diakonischen Bezirksstelle im evangelischen Kirchenbezirk Balingen begonnen, und es erschreckt deren Geschäftsführer Micha Haasis, dass Themen wie Wohnraumbeschaffung und Flüchtlingshilfe „nach wie vor einen großen Teil unserer Arbeit ausmachen“, wie er beim Jubiläumsfest in der Ebinger Bahnhofsstraße betonte.