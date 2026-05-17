80 Jahre Defa: Drei Filme aus der DDR zum Wiederentdecken

Heute vor 80 Jahren wurde die Filmgesellschaft der DDR gegründet. Stefanie Eckert von der Defa-Stiftung empfiehlt drei Filme, die man im Jubiläumsjahr unbedingt schauen sollte.
Berlin - Lust auf einen Filmabend mit Klassikern? Vor genau 80 Jahren entstand die einstige Filmgesellschaft der DDR - die Defa wurde am 17. Mai 1946 gegründet. Welche drei Filme man unbedingt mal schauen sollte? "Das ist eine ganz schwierige Frage", sagt Stefanie Eckert, Vorstand der Defa-Stiftung. Aufzählen könne sie viele. Hier sind ihre Vorschläge: