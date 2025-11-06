80-jähriges Bestehen: Diakonische Bezirksstelle Balingen hat große Pläne im November

Auf eine mittlerweile 80 Jahre alte Historie darf die Diakonische Bezirksstelle Balingen zurückblicken. Dies wird mit einer Lesung und einem Tag der offenen Tür gefeiert.

Die Diakonische Bezirksstelle Balingen feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Seit 1945 begleitet sie Menschen in Notlagen, entwickelt Hilfsangebote weiter und steht für eine diakonische Arbeit, die tief in der Region verwurzelt ist. Mit zwei großen Jubiläumsveranstaltungen im November öffnet sie ihre Türen – und lädt die Bevölkerung ein, mitzufeiern.

Die Geschichte der Diakonischen Bezirksstelle beginnt im August 1945. Wenige Wochen nach Kriegsende gründete die württembergische Landeskirche das Evangelische Hilfswerk. Auch im Kirchenbezirk Balingen entstand eine Bezirksstelle – als unmittelbare Antwort auf die drängende Not: Flüchtlinge, Vertriebene und Obdachlose strömten in die Region.

Erweiterung in den 1950er-Jahren

In den 1950er-Jahren wurde die Balinger Bezirksstelle laut Mitteilung erweitert, als die Arbeit aus Sigmaringen eingegliedert wurde. Bis in die 1970er-Jahre zählten auch Durchwanderer und obdachlose Menschen zu den Hilfesuchenden.

Mit der Einführung des Bundessozialhilfegesetzes in den 60er-Jahren änderte sich die diakonische Arbeit grundlegend. Aus klassischer Fürsorge wurde professionelle Sozialarbeit. Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter traten an die Stelle der „Fürsorger“, neue Fachbereiche entstanden, Spezialisierungen setzten ein.

„Heute umfasst die Arbeit weit mehr als materielle Hilfen. Die Diakonie Balingen bietet Beratung und Begleitung in vielen Lebenslagen – von Familien- und Suchtproblemen über Schulden bis hin zur Integration von Migrantinnen und Migranten“, heißt es in der Mitteilung.

Die Diakonische Bezirksstelle hat anlässlich des Jubiläumsjahres zwei größere Veranstaltungen geplant: So wird Schriftsteller und Aktivist Dominik Bloh am Donnerstag, 20. November, ab 18 Uhr in der Stadtkirche Balingen seinen Weg vom Leben auf der Straße zum Bestsellerautor schildern. Im Anschluss findet eine Diskussionsrunde über aktuelle soziale Fragen und Themen statt.

Tag der offenen Tür am 28. November

Am Freitag, 28. November, lädt die Diakonische Bezirksstelle um 14 Uhr zum Tag der offenen Tür im Haus der Diakonie/Kaufhauscafé in Albstadt-Ebingen ein. Dieser zweite Festakt beginnt laut Veranstalter mit einem kurzen Gottesdienst, „gefolgt von Darstellungen unserer Fachbereiche: Lebens- und Sozialberatung, Schuldnerberatung, Suchtberatung, Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung, Migrationsberatung sowie Mitarbeitende aus der Landeserstaufnahmestelle in Sigmaringen“, heißt es.