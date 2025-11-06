80-jähriges Bestehen: Diakonische Bezirksstelle Balingen hat große Pläne im November

Auf eine mittlerweile 80 Jahre alte Historie darf die Diakonische Bezirksstelle Balingen zurückblicken. Dies wird mit einer Lesung und einem Tag der offenen Tür gefeiert.
Die Diakonische Bezirksstelle Balingen feiert in diesem Jahr ihr 80-jähriges Bestehen. Seit 1945 begleitet sie Menschen in Notlagen, entwickelt Hilfsangebote weiter und steht für eine diakonische Arbeit, die tief in der Region verwurzelt ist. Mit zwei großen Jubiläumsveranstaltungen im November öffnet sie ihre Türen – und lädt die Bevölkerung ein, mitzufeiern.