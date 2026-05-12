80-jähriges Bestehen CDU Schiltach: Rückblick auf die Geschichte der Partei

Die CDU Schiltach und Schenkenzell feierte ihr 80-jähriges Bestehen. Während die Ortsverbände heute fusioniert sind, waren sie damals zunächst einmal selbstständige Ortsverbände.
Das Lob kam aus berufenem Munde: „Wenn wir Mandatsträger keine funktionierenden Ortsverbände hätten, auf die wir uns verlassen können und umgekehrt sie auf uns, dann könnten wir unsere Arbeit nicht machen“, sagte Volker Kauder, der 31 Jahre lang für den Wahlkreis Rottweil-Tuttlingen dem Deutschen Bundestag angehörte. Als Festredner zog er die mehr als 50 Besucher in seinen Bann.