80. Geburtstag: Julian Barnes - heiter mit dem Tod vor Augen

Diesen Montag wird Julian Barnes 80 und bringt sein letztes Buch heraus. Der krebskranke Autor verabschiedet sich darin von seinen Lesern - sehr direkt, sehr souverän und sehr witzig.
London/Köln - Julian Barnes wird heute 80 Jahre alt und veröffentlicht zu diesem Anlass sein letztes Buch. Titel: "Abschied(e)". Warum das letzte? Barnes - einer der bedeutendsten britischen Schriftsteller seiner Generation - hat Krebs. Das bedeutet nicht, dass er unmittelbar vor dem Ende steht. Seine Ärzte haben die Krankheit als "nicht heilbar, aber beherrschbar" eingestuft. Er lebt schon seit Jahren damit.