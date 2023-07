Sommer satt! Heiße Klänge und erfrischende Feste - am Wochenende war wieder viel geboten. Eine Auswahl der Veranstaltungen in der Region.

Wir haben die Veranstaltungs-Highlights der vergangenen Tage zusammengetragen.

Zum fünften Mal begrüßte die Musikinitiative Irslingen Metalfreunde aus der ganzen Region und darüber hinaus zum Wolfweez-Festival. Bei bestem Wetter wurde mehrere Tage mitten im Wald gefeiert.

Unter dem Motto „Mission Future“ feierte Trumpf Laser in Schramberg am Samstag den 100. Geburtstag des Hochtechnologieunternehmens.

Die Zuhörer erlebten beim Classic Open Air auf dem Oberndorfer Schuhmarktplatz einen mitreißenden Konzertabend unter freiem Himmel.

Reges Treiben herrschte am Samstag auf dem Gelände des Schramberger Majolika Firmenparks (SMF): Zahlreiche Gäste waren gekommen, um auf dem Keramikmarkt zu stöbern.

Tolle Stimmung herrschte am Wochenende beim 18. Dorffest in Rötenberg. Zahlreiche Besucher waren an den Festtagen in der Rötenbachstraße unterwegs. Die Vereine boten ein buntes Angebot an Unterhaltung, Speisen und Getränken.

Gut vorbereitet und organisiert war das 17. Dorffest in Herrenzimmern, von neun Vereinen und dem Vereinsringvorsitzenden Michael Bantle veranstaltet.

Zur „Lindenhockete“ lud der Musikverein Wellendingen alle Freunde des Vereins und der Blasmusik ein. Bei herrlichem Sommerwetter wurde es für die Gäste auf den voll besetzten Bierbänken ein wunderschöner Abend bis weit in die Nacht hinein.

Das Sommerfest der Historischen Narrozunft lockte viele Gäste in den Spitalgarten in der Villinger Innenstadt.

Viele gut gelaunte Besucher kamen beim Unterbaldinger Dorfhock voll auf ihre Kosten.

Trotz Rekordtemperaturen feierte Tuningen am Wochenende ausgelassen seim Musikfest. Am Montag geht die Veranstaltung weiter.

Erstmals seit vielen Jahren gab es wieder ein Feuerwehrfest in Triberg. Eingeläutet wurde das Festwochenende durch die Hauptprobe der Gesamtwehr am Übungsobjekt Pflegeheim St. Antonius, was sich als keine leichte Aufgabe herausstellte.

Der Albstadt-Bike-Marathon ist zurück. Nach einem teilnehmerarmen Event und leichten Corona-Nachwehen im vergangenen Jahr erreichte die Mountainbike-Begeisterung in Albstadt wieder die Fieberkurve. Die besten Bilder vom Sparkassen-Kids-Cup gibt's hier. Fotos vom Hauptrennen haben wir auch für euch.

Indiana Jones, Musketiere, Avatare und laue Sommertemperaturen lockten am Freitag und Samstag Hunderte Besucher zum Open Air-Kino in den Hof der Burg Hohenzollern.

Mit einem bunten Programm und einer Fotoausstellung ist am Samstag auf dem Balinger Schulgelände das Fest „100 Jahre Sichelschule“ gefeiert worden.

In der voll besetzten TSV-Halle haben am Freitag die Geislinger Leichtathleten ihr 100-Jahr-Fest gefeiert.

250 Jahre Blasmusik in Binsdorf hat die Stadtkapelle gefeiert. Zum Jubiläum gab es einen Umzug und ein Platzkonzert.

Das Mitmach-Konzert des Musikvereins Endingen auf dem Balinger Gartenschaugelände beim Jugendhaus lässt Urlaubsgefühl mit Rock- und Pop-Balladen aufkommen.

Seinen 100. Geburtstag hat der TSV Hechingen-Stein am Wochenende auf dem heimischen Sportgelände gefeiert. Verbunden wurde das Jubiläum mit dem Sparkassen Hohenzollernpokal.

Der 40. Geburstag der Nichthuldiger und der Kirchamäus wurde am Wochenende in Bisingen gebührend gefeiert.

Zweimal nacheinander begeisterten Matthias Schriefl und seine Mitstreiter die Konzertbesucher des 11. Musiksommers in Altensteig. Mehrere Zuhörer ließen sich die Gelegenheit nicht entgehen, den begnadeten Jazz-Musiker nach seinem famosen Konzert am Eröffnungstag im Schlossgarten wieder zu erleben – diesmal im Bürgerhaussaal und in erweiterter Besetzung.

Festivalcharakter hatte das "Bergglühen" am Samstag in Dobel: Rund 2500 Besucher feierten mit.

Am Wochenende herrschte ein unglaublicher Andrang in der Klosteranlage in Wildberg. Der Grund: die Wildberger Markttage, federführend organisiert vom Bürger- & Gewerbering „Für Wildberg“ in Kooperation mit der Stadtverwaltung. Die Verantwortlichen sind mehr als zufrieden mit der Resonanz und dem reibungslosen Verlauf.

„Hannes und der Bürgermeister“ sind auf Abschiedstournee. Der Bürgermeister (Karlheinz Hartmann) und sein schlitzohriger Amtsbote Hannes (Albin Braig) füllten die Horber Hohenberghalle sowohl am Samstag- als auch am Sonntagabend fast komplett.

Bereits zum Start des „Beach“ auf dem oberen Marktplatz in Freudenstadt waren die 30 Strandliegen zeitweise voll belegt. Mitgespielt hat das Wetter mit richtigem Sommerflair.

In der pittoresken Kulisse der Dornstetter Altstadt wurde am Wochenende bei hochsommerlichem Wetter wieder ein Altstadtfest gefeiert.

Mit dem sechsten Theaterfestival auf dem Marktplatz in Horb setzte das Projekt Zukunft einen neuen Höhepunkt. Es bleibt die Hoffnung, dass es nicht dass letzte Straßentheaterfestival war.

Das 50-jährige Bestehen der Städtepartnerschaft zwischen Alpirsbach und Neuville-sur-Saône wurde am Freitag im Haus des Gastes mit einem Festakt gefeiert. In diesem Rahmen wurde die Freundschaftsurkunde der Städtepartnerschaft feierlich unterzeichnet.

Der große Spendenlauf zur Eröffnung des Haslacher Stadions hat am Freitagnachmittag viele Teilnehmer angelockt. Die Spenden kommen verschiedenen Organisationen zugute.

Hinter Offenburg liegen drei ausgelassene Tage: Rund 4500 Aktive aus 160 Turn-und Sportvereinen sowie einige Hundert Betreuer und ehrenamtliche Helfer kamen für das Landeskinderturnfest in die Ortenau – das Motto lautete „Toben, Turnen, Spaß haben“.

Die Lahrer haben sehr bunt, ausgelassen und vielfältig gefeiert. Das Stadtfest und das Fest der Kulturen lockten mit ihren Angeboten am Samstag Tausende von Menschen in die Innenstadt.