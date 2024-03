Über die vergangenen Tage war in der Region wieder einiges los. Ob ein Heavy-Metal-Event, eine Ostereier-Ausstellung oder Rollstuhl-Fußball - wir haben eine Auswahl zusammengetragen.

Am Wochenende gabe es wieder viel zu feiern, nicht nur, weil der Frühling sich immer öfter zeigt.

Ausstellungen, Konzerte, Vorträge und Jubiläumsfeiern - wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Schwarzwald-Baar-Kreis

Den Dialog mit dem „Normalbürger“ suchen – so lautete das Ansinnen der Landwirte der Raumschaft Triberg beim Leuchtfeuer. Viele Sorgen und Nöte kamen dabei zur Sprache. Denn es geht den Bauern längst nicht nur um finanzielle Forderungen.

Wie genau hängen Tourismus, Hochschulbildung und die örtlichen Unternehmen zusammen? Darum ging es nun beim Unternehmergespräch in der Stadthalle Furtwangen.

Am Samstagabend entführte Bruno Baumann, Reiseschriftsteller, Filmemacher und Trekking-Spezialist, die Besucher in der Neuen Tonhalle in Villingen-Schwenningen auf die Spuren der Pilger zu den heiligen Bergen Tibets.

Kreis Rottweil

Gut 300 bis 400 Menschen waren es, die dem Aufruf der Katholischen und Evangelischen Kirche, sowie der Initiative 27. Januar gefolgt waren und am Samstag auf dem Oberndorfer Schuhmarktplatz Gesicht für Demokratie und Menschenwürde zeigten.

„Farbe und Kompositionen“ ist der Titel der Ausstellung, die am Sonntag mit Werken von Arthur Schmidt-Lawrenz im Sulzer Bauernfeind-Museum eröffnet worden ist.

Zollernalbkreis

Die Energiewende ist weit mehr als Photovoltaik und Solarthermie. Die Besucher der Messe Neckar-Alb Regenerativ in Balingen konnten sich am Samstag und am Sonntag davon überzeugen.

Der TSV Dormettingen feiert 100. Geburtstag. Der Vorsitzende Franz Kraft gab Einblick in die Historie des Vereins. Bewegende Jahre liegen hinter dem TSV.

In der Wessinger Festhalle wurde am Samstag zum großen Metal-Event eingeladen. Zahlreiche eigens angereiste Bands sind aufgetreten, darunter die Motörhead Tribute-Band „Löud“ aus Stuttgart.

Wann immer die Haigerlocher Galerie „Die Schwarze Treppe“ zur Ostereierausstellung ruft weiß man sicher: Der Frühling ist nicht mehr weit. Mit bunten Eiern und neuen Motiven fand am Wochenende das erste von zwei Ausstellungswochenenden statt.

Kreis Freudenstadt

Ein Wheel-Soccer-Spaßwochenende war am Samstag und Sonntag in der Tälesee-Halle in Empfingen angesagt.

Kreis Calw

An zwei Abenden hintereinander verwandelte sich das Foyer des Christophorus-Gymnasiums in Altensteig in ein Zirkuszelt, in dem die Schüler der Klasse 6c das Kindermusical „Zirkus Furioso“ von Peter Schindler aufführten.

„Auf die Spuren starker Frauen in Nagold“ führte die bekannte Stadtführerin Cornelia Hildebrandt-Büchler am Freitag, dem Weltfrauentag.

Ein Vierteljahrhundert Dorfzentrum Monakam wurde am Samstag bis spät in die Nacht in Bad Liebenzell gefeiert.

Ortenaukreis

Die Wallburger Wanderabteilung des Sportclubs hatte am Sonntag allen Grund zur Freude. Als Steigerung zum Vorjahr nahmen sogar knapp 500 lauffreudige Menschen aller Altersgruppen am ausgerufenen Volkswandertag teil.