Weihnachtsmärkte, Konzerte, Feste - auch an diesem Wochenende standen zahlreiche Veranstaltungen auf dem Programm.

Viele zog es am Wochenende wieder zu den Events in der Region. Was geboten war? Wir haben eine Auswahl der Veranstaltungen zusammengetragen.

Mehr Shows und beliebte Künstler präsentiert der Triberger Weihnachtszauber vom 25. bis 30. Dezember. Die Veranstalter haben weiter am Konzept gefeilt und versprechen ein noch besseres Angebot. Zudem gibt es ein neues Ticketmodell.

Im und vor dem Franziskaner Kulturzentrum in Villingen gab es am Wochenende beim traditionellen „Weihnachtlichen Kunsthandwerkermarkt“ wieder Schönes, Nützliches und Originelles zu erstehen.

Einen gigantischen Blasmusikabend erleben die zahlreichen Besucher mit den Musikvereinen Katzensteig und Schönenbach in der Furtwanger Festhalle.

Das Konzert der Dörr-Brüder im Klosterhof in Villingen-Schwenningen begeisterte rund 300 Besucher. „Ruhig & Rockig“ lautete die Einladung von Eric und Carsten Dörr und den Bandkollegen.

Trotz Dauerregen herrschte festliche Stimmung beim Weihnachtsmarkt in Blumberg, alle waren begeistert vom Standortwechsel.

Die Musikvereine aus Hochemmingen und vom Randen begeisterten die Zuhörer beim Jahreskonzert unter dem Motto „Von Wien bis Malle“.

Der Weihnachtsmarkt in St. Georgen bot viele kulinarische Köstlichkeiten und auch Handwerkskunst. Der Ausweich- Standort im Hof der Robert-Gerwig-Schule kam bei den zahlreichen Besuchern und Händlern gleichermaßen gut an.

Kälte und Regen bremsten den Besucheransturm zum Weihnachtsmarkt Donaueschingen aus, die Wahl des Standplatzes ist ein Erfolgsfaktor.

Die Mitglieder des Schützenvereins Villingendorf haben den Ausklang des Schützenjahres gefeiert und die Sieger des Nikolausschießens gekürt.

Rund 400 Besucher kamen am Freitag zu der Veranstaltung des Schwarzwälder Boten mit Christoph Sonntag in die Sulzer Stadthalle. Er präsentierte sein neues Programm „Ein Tritt frei“ mit musikalischen Einlagen.

Für das Jahresabschluss-Konzert der Bauderkantorei Sulz hatte Chorleiterin Erika Rieder ein höchst anspruchsvolles Programm ausgewählt.

Der Weihnachtsweg Eschachtal findet bereits im zweiten Jahr statt. Vom 17. Dezember bis zum 7. Januar werden eine Vielzahl schöner Stationen geboten.

Punsch, Glühwein und Crêpes haben in die Oberndorfer Oberstadt zum Weihnachtsmarkt gelockt. Die Besucher kamen in Strömen.

Zahlreiche Besucher strömten am Freitag zum „Schiltacher Advent“. Rund zwei Dutzend Aussteller sowie die Vereine unterbreiteten ein vielfältiges Angebot.

Beim Weihnachtsmarkt in Schramberg ließ man sich vom Regen nicht die Stimmung verderben.

Dieses Jahr tummelte sich das Volk nicht nur vor der Zehntscheuer, sondern zum ersten Mal auch auf dem Marktplatz beim Weihnachtszauber in Schömberg. Nur schade, dass am Samstag das Wetter nicht so richtig mitmachte.

Aus einer spontanen Idee ist eine schöne Tradition geworden, die sich herumgesprochen hat. Und so lockte der 13. Weihnachtszauber wieder viele Gäste nach Dotternhausen.

Feuer, Schwerter, Einräder und ein Hund waren Teil der zauberhaften Show von Marc und Alex. Zum siebten Mal zeigten verschiedenste Künstler in Balingen ihr Können. Ob sich das Publikum wohl täuschen lassen hat?

Der Bisinger Weihnachtsmarkt hat einige Tausend Besucher angezogen. Gut 100 Stände luden zum Bummeln ein.

Das Harmonikaorchester Salzstetten zeigt beim Jahreskonzert eine reife Leistung. Dabei gibt es eine musikalische Winterreise bis Weihnachten nach dem Drehbuch von Birgitt Schittenhelm. Diese wünscht sich „Frieden mehr denn je.“

Kunsthandwerk, eine lebende Krippe und der Nikolaus locken Besucher zum Weihnachtszauber in Rottenburg. Selbst die Werkstätten der Justizvollzugsanstalt haben sich etwas Besonderes ausgedacht.

Kampfsportler und Narren in Starzach unterstützten mit dem Benefiz-Basar die Nachsorgeklinik Katharinenhöhe. Dort wird herz- und schwerkranken Kindern geholfen.

Auf der restaurierten Burgruine Dießen in Horb wurde die Burgweihnacht gefeiert. Das Ereignis zieht Jahr für Jahr eine Vielzahl von Besuchern aus nah und fern in seinen Bann.

Am Samstag war die letzte Veranstaltung des Projekts Zukunft in Horb. Mit dabei waren viele Freunde, Weggefährten und Besucher, für die es vor dem Programm einen Stehempfang und Buffet gab.

„Klang der Elemente“ lautete der Titel des Jahreskonzerts, zu dem der Musikverein Betzweiler eingeladen hatte. Pre-Jugendkapelle, Jugendkapelle und Hauptorchester zeigten in der voll besetzten Heimbachhalle ihr Können.

Festlich geschmückte Hütten und ein vielseitiges Getränke- und Speisenangebot lockten am Wochenende zum Baiersbronner Weihnachtsdorf auf dem Rosenplatz.

Die Rolf-Benz-Schule in Nagold feierte gleich ein dreifaches Jubiläum. 175 Jahre Gewerbeschule, 50 Jahre Technischen Gymnasium und zehn Jahre der Name „Rolf Benz“. Bei einem Festakt und umrahmenden Programm im ganzen Schulhaus wurde das gebührend gefeiert.

Wer mehrere Jahre keinen Weihnachtsmarkt besucht hatte und nun über das geschmückte Gelände Am Hirschgarten in Althengstett schlenderte, der durfte ob der vielen interessanten Angebote, die es früher so nicht gab, staunen.

Knapp 50 Weihnachtsmarkt-Stände lockten auch in diesem Jahr zahlreiche Gäste nach Zavelstein. Vereine, Feuerwehr und Touristik sorgten einmal mehr fürs Gelingen.

Das einzige, was am Freitag zum Auftakt fehlte, war Schnee statt Nieselregen – ansonsten war der Start ins Schömberger Weihnachtsglück perfekt.

Lebhaft ging es schon am frühen Samstagnachmittag zu. Vor allem im Klosterareal flanierten die Menschen an den Buden des Adventmarktes in Bad Herrenalb, stärkten sich an den Essensständen der Vereine und kauften Weihnachtsgeschenke.

Kinder sangen fröhliche Lieder, Posaunen kündigten das Christfest an, bei der Tombola winkten 40 Gewinne und an den Ständen wurde Granatapfelpunsch ausgeschenkt. Der Weihnachtsmarkt in Wart war ein Anziehungspunkt.

Rund 30 Aussteller haben beim Bad Wildbader Weihnachtsmarkt verschiedenste Produkte angeboten, die Touristik Bad Wildbad präsentierte ein buntes Rahmenprogramm.

Die Schüler und das Lehrerkollegium des Clara-Schumann-Gymnasiums hatten zum Adventskonzert in der Stiftskirche Lahr eingeladen und das Publikum war begeistert.

Die Musiker des MV Meißenheim präsentierten beim Winterkonzert in der Festhalle ein abwechslungsreiches Musikprogramm. Auch ehemalige Musiker, die früher unter der Leitung Thomas Hubers gespielt hatten, beteiligten sich.

Auch in diesem Jahr – 25 Jahre nach Gründung – lockte das vielfältige Angebot Besucher zum Weihnachtsmarkt in Münchweier. Eine musikalische Begleitung gab es ebenfalls.