Schlagerparty in Schönwald, "Witz vom Olli" in Sulz und Weinprobe in Schömberg - in der Region war am Wochenende wieder einiges los.

Was sonst noch geboten war? Im Folgenden geben wir einen Überblick.

Wer kennt sie noch, die amerikanische TV-Kultserie „Golden Girls“, die vor über 30 Jahren Woche für Woche vor die Bildschirme lockte? Die Rückkehr der drei, nein vier Damen in den besten Jahren geschieht derzeit im Theater am Turm (TaT) in Villingen - so auch am Wochenende. Die nächsten Vorstellungen finden statt am 15., 16., 20., 22., 23., 27., und 30. November sowie am 4., 6., 7., 13. und 14. Dezember.

Die Wälder-Hexen in Schönwald hatten am Wochenende zur Schlagerparty geladen und verwandelten die Uhrmacher-Ketterer-Halle ein weiteres Mal in eine erstklassige Partylocation, in der die zahlreichen Besucher auf ihre Kosten kamen.

Die Kirchengemeinde in Brigachtal feierte am Sonntag das „Hochamt zum Pfarreipatrozinium St. Martin“ in der Allerheiligenkirche.

Wenn die Breg-Brass-Buebe ihren zehnjährigen Geburtstag feiern, ist die neue Vöhrenbacher Festhalle ausverkauft. Drei Formationen, darunter auch das Geburtstagskind, heizten am Samstag mit ihrem mitreißenden Blasmusik-Pop das begeisterte Publikum auf.

Ein Hörgenuss war das Jahreskonzert, mit welchem das Jugendblasorchester und das Große Blasorchester der Stadt- und Bürgerwehrmusik Villingen im Franziskaner-Konzerthaus am Samstag begeisterte. Und sich damit vom Dirigenten Markus Färber verabschiedete.

War das nun eine Premiere oder ein Wiedersehen? Egal, das Publikum liebt Thomas Moser und Michael Schopfer und bereitete dem Kabarettduo am Samstagabend im Ratskeller in Villingen einen fulminanten Einstieg in dessen neue Reihe „Schwert & Gosch“.

Mit der Herbst-Live-Show „Babylon Hüfingen“ sorgte die Stadtmusik am Samstagabend für eine restlos ausverkaufte Halle. Das Herbstkonzert-Konzept geht in Hüfingen voll auf.

Der Turnverein St. Georgen präsentierte sich farbenfroh und unterhaltsam bei seinem traditionellen Vereinsabend in der Stadthalle. Das abwechslungsreiche Programm der vielen Akteure gefiel dem Publikum, das am Ende langanhaltenden Applaus spendete.

Der neue Schulcampus in Blumberg erntete beim Tag der offenen Tür große Bewunderung. Die Veranstaltung gab der Öffentlichkeit einen Einblick hinter die Kulissen.

Abwechslungsreich wie immer war das vielfältige Angebot des Kunsthandwerkermarkts St. Georgen im Theater im Deutschen Haus. An zwei Tagen strömen und stöbern zahlreiche Gäste.

Es war ein guter Tag für den Handel, resümiert Gunter Welzer den verkaufsoffenen Sonntag in Schwenningen. Viele tausend Menschen nutzten insgesamt das Angebot von offenen Geschäften, Jahrmarkt und Museumsfest.

60 Jahre Städtepartnerschaft war Anlass für ein Donaueschinger Doppelkonzert des Musikvereins Aufen und des Orchestre d’Harmonie de Saverne.

Nach der großen Resonanz, die der Bad Dürrheimer Mineralbrunnen vor einem Jahr bei seinem erstmals ausgerichteten „Streuobst-Schätzle-Tag" erfahren hat, gab es am Sonntag die zweite Auflage.

Kreis Rottweil

Er gilt als der witzigste Malermeister Deutschlands: Der "Witz vom Olli" war in der Stadthalle in Sulz zu Gast. Keine Sekunde Leerlauf entstand während seines zweieinhalbstündigen Solo-Auftritts auf der Bühne. So produzierte er Witze am laufenden Band, über Gott und die Welt.

Ein ganz besonderer Gedenkgottesdienst für die verstorbenen Feuerwehrkameraden des Landkreises Rottweil wurde am Sonntag in der St. Remigiuskirche in Epfendorf von Feuerwehrseelsorger und Diakon Erwin Burkard zelebriert.

Christoph Maria Herbst begeisterte am Freitag sein Rottweiler Publikum. Im Interview und beim „meet an greet“ gingen die Fans mit ihm auf Tuchfühlung – und das alles für einen guten Zweck.

Die Narrenzunft Lauterbach lud zum Helferfest ein, bei dem zahlreiche Beteiligte für ihr Engagement gewürdigt wurden.

Kreis Tuttlingen

Vier Tage lang feiert die Musikschule Trossingen anlässlich ihres 50-jährigen Bestehens ein einzigartiges Musik-Festival. Zahlreiche Konzerte standen zum Jubiläum auf dem Programm.

Benefiz einmal anders: Der Missionskreis Schömberg spendet den Erlös aus einer Weinprobe mit Schokolade für Projekte in Afrika. Das Motto der Veranstaltung in der Alten Schule lautete „Wein und Mehr“.

Dichter Nebel und Außentemperaturen um die vier Grad Celsius boten am Sonntagmorgen den Rahmen beim Start des 38. Internationalen Hohenzollern-Berglaufes des Ski-Clubs Hechingen vor dem Weiherstadion.

Spätherbst mit Sonnenschein und Weihnachtszeit: Diese Kombination wurde bei der Haigerlocher Miniaturkrippenausstellung am Freitag in der Galerie Schwarze Treppe geboten.

Mit einer glanzvollen Gala aus Lesung, Kabarett und Musik sind die Literaturtage Albstadt 2024, die neunten ihrer Art, gestartet. Diesmal sollen kostbare Albstädter „WortSchätze“ gehoben werden.

Sowohl am Freitag als auch am Samstag blieb in der Bitzer Festhalle kein Auge trocken, als der Theaterverein vor ausverkauftem Haus das Lustspiel „Agentur Manpower“ von Jasmin Leuthe spielte und die Lachmuskeln der Besucher nonstop strapazierte.

Ortenau

Mit dem „Päp Päp Feschd“ wurde in Ichenheim in die fünfte Jahreszeit gestartet. Neben sechs Bühnenauftritten fanden sich mehr als 30 befreundete Zünfte sowie närrische Freunde aus der Bevölkerung ein, um gemeinsam Fasent zu feiern.

Bei ihrer Lokalschau, die an diesem Wochenende viele Besucher anzog, präsentierten die Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Mitteltal-Obertal 92 Tiere im Vereinsheim in Mitteltal. Neben Geflügel und Kaninchen waren auch Sonnensittiche, Zwergaras und Felsensittiche zu sehen.

Unter dem Motto „Gut im Alter leben“ hatte der Kreisseniorenrat zur Seniorenmesse in das Kur- und Kongresszentrum in Freudenstadt eingeladen. Senioren aus dem ganzen Kreis informierten sich bei den Ausstellern über das vielseitige Angebot.