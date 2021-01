79:73 Panthers gewinnen gegen Schlusslicht Ehingen

Die Schwenninger kamen in der heimischen Deutenberghalle eher schleppend ins Spiel. Die Gäste aus Ehingen starteten hingegen sehr gut, verwandelten unter anderem fünf ihrer ersten sechs Dreier-Versuche. Die Panthers kamen allerdings nach einer Auszeit von Alen Velcic immer besser ins Spiel, verkürzten den Abstand Stück für Stück und gingen kurz vor Ende des ersten Viertels erstmals in Führung. Mit einem 23:19-Vorsprung ging es in die erste Viertelpause.

Im zweiten Viertel kamen die Gastgeber noch besser ins Rollen und gingen zwischenzeitlich mit 37:19 in Führung – viertelübergreifend ein 25:0-Lauf der Panthers. In der Folge ließen die Velcic-Schützlinge jedoch wiederum einen 16:1-Lauf der Gäste zu. Beim Stand von 43:37 ging es in die Halbzeitpause.