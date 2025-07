Die 79. Auflage des Zollern-Alb-Tennisturniers verspricht wieder tollen Tennissport. Bei den Herren und den Damen geht es in der DTB-Turnierkategorie 5 um je 2000 Euro an Preisgeld.

Rund 80 Tennisspieler und -spielerinnen werden Anfang September wieder um den Sieg in der Herren- und der Damenkonkurrenz beim Zollern-Alb-Tennisturnier kämpfen.

Termin im September

Turnierleiterin Kristina Bissbort informierte auf der Pressekonferenz am Donnerstag , warum der Termin in diesem Jahr vermeintlich so spät stattfindet. „Da die Ferien in diesem Jahr alle sehr spät sind, sind wir auch mit unserem regulären Turniertermin in der vorletzten Ferienwoche nach hinten gerutscht. Wir hoffen natürlich trotzdem auf gutes Wetter.“

Spannende Finals im Vorjahr

Das war im Vorjahr gegeben. Bei strahlendem Sonnenschein gewann Mike Stieler bei den Herren und Daniela Seguel bei den Damen. Insgesamt war man bei der TG Ebingen mit dem Turnier im Vorjahr sehr zufrieden.

Die Betonung des regionalen Charakters und der Reduzierung der Kategorie von DTB A4 auf A5 hatten dem Charme des Turniers keineswegs geschadet. Auf den Sandplätzen wurde toller Tennissport geboten und so soll es auch dieses Jahr wieder sein.

Ein neuer Oberschiedsrichter

Ein großes Lob hatte TGE-Vorsitzender Bodo Friederich für den neuen Oberschiedsrichter Jens Föhl übrig. „Das ist nicht selbstverständlich, dass wir so einen guten Oberschiedsrichter bekommen haben.“ In diesem Jahr wird Jens Föhl sogar extra aus Salzburg anreisen. Ansonsten steht der „Wohlfühlcharakter“ des Turniers im Vordergrund, wie Kristina Bissbort betont. 2024 hätten auch fünf Spieler der TG Ebingen teilgenommen und das Turnier sei nun wieder attraktiver für lokale Spieler. Auch bei der Terminierung des Qualifikation zeigt man sich bei der TG Ebingen flexibel. „Wir wollen den Spielern ein Stück entgegenkommen. Wir kämpfen um jeden Teilnehmer“, weiß Kristina Bissbort. Denn in der Tennissaison sind viele LK-Turniere anberaumt.

4000 Euro Preisgeld

2000 Euro bei den Herren und 2000 Euro bei den Damen gibt es wieder an Preisgeld zu verdienen. Bei den Herren ist ein 32er-Feld ausgeschrieben. Es gibt 20 Direktannahmen, acht Qualifikanten und vier Wild Cards. Für die Verlierer der ersten Runde des Hauptfelds wird wieder eine Nebenrunde angeboten.

Treue Sponsoren

Bei den Damen ist ein 28er-Feld ausgeschrieben. Hier gibt es 24 Direktannahmen und vier Wild Cards. Erwähnenswert sind an dieser Stelle auch die treuen Sponsoren. Die Sparkasse Zollernalb unterstützt das Turnier im 25. Jahr, CompData steht zum 22. Mal an der Seite der TG Ebingen.

Freuen dürfen sich die Zuschauer auf das ein oder andere Tennistalent aus nah und fern und auf turniertreue Spieler wie Fabian Müller (TG Ebingen) Sebastian Conzelmann (TC Tailfingen), Maximilian Scholl (TEC Waldau), der das Turnier 2021 gewann, oder Anja Wildgruber (MTTC Iphitos München).