78-jähriger Pianist aus Dobel: Nach dem Klavierwettbewerb in Paris will er Lang Langs Rekord brechen

Vom Triathlon-Champion zum Pianisten: Rudolf Ullrich aus Dobel tritt beim Internationalen Klavierwettbewerb für Amateure in Paris an. Doch er hat noch viel größere Pläne.
Mit 55 Jahren entdeckte Rudolf Ullrich seine Liebe zur Musik, und zwar nicht zufällig, sondern aus purer Begeisterung für klassische Klavierklänge. Nun möchte er mit 78 Jahren am Internationalen Klavierwettbewerb für Amateure in Paris antreten. Seit 2017 lebt der ehemalige Triathlet mit seiner Frau Waltraud auf dem Dobel und seine Lebensgeschichte zeigt, dass es nie zu spät ist, große Träume zu verwirklichen.