Heimatbuch erscheint in Version 2.0

1 Ortsvorsteher Horst Henle (links) und Grafiker Günter Stehle freuen sich über das gelungene Werk. Foto: Thomas Kost Die Erinnerung an die Festivitäten zum Jubiläum „750 Jahre Trillfingen“ werden irgendwann verblassen. Was aber immer bleiben wird, ist die Ortschronik.







Größer im Format, doppelt so dick und fast durchgängig in Farbe – so präsentiert sich das extra zum Ortsjubiläum neu aufgelegte Heimatbuch. Nicht nur wegen seiner frischen Optik ist es ziemlich außergewöhnlich.