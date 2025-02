750 Jahre Trillfingen: Dorfjubiläum leider ohne Landesvater

1 Seit Jahresbeginn künden die Begrüßungstafeln an den Trillfinger Ortseingängen vom Großereignis, das der Haigerlocher Ortsteil im Juli feiert. Foto: Kost/Thomas Kost

Die Vorfreude auf das Fest zum 750-jährigen Bestehen Trillfingens ist riesig. Der große Rahmen für das dreitägige Fest vom 25. bis 27. Juli steht. Nur einer hat seine Teilnahme bereits abgesagt.









Was bereits alles geregelt ist, darüber informierte Ortsvorsteher Horst Henle am Mittwoch in der Sitzung des Ortschaftsrates die Öffentlichkeit. Es wird auf jeden Fall einen „Fest-Pin“ für einen Betrag von 20 Euro geben, aus dessen Verkauf zwei Euro an den Förderverein zum Erhalt der Wendelinskapelle abgezweigt werden. Dieses Geld soll zwei Vereinen zu Gute kommen. Zum einen dem Verein für krebskranke Kinder in Tübingen, zum anderen dem Verein ZoKli – Kinderhelden, ein Förderverein für die Kinder- und Jugendmedizin im Zollernalbklinikum in Balingen.