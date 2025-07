750 Jahre Trillfingen: Das halbe Dorf macht ein ganz besonderes Foto

1 750 Jahre ist Trillfingen alt – und ein ganzes Dorf freut sich auf das Jubiläumsfest zu diesem Ereignis. Foto: Wolfram Eckard Im Vorfeld des Jubiläumsfestes 750 Jahre Trillfingen wurden die T-Shirts für rund 450 Festhelfer verteilt. Und ganz nebenbei sorgte eine spaßige Aktion für echtes Wir-Gefühl.







Emsiges Gewusel herrschte vor der Mehrzweckhalle und in deren Foyer. Dort wurden an alle, die bei den drei Festtagen als Helfer mitwirken, die extra angefertigten Helfer-T-Shirts ausgeben. 450 Stück in anthrazit und in allen Größen (von S bis 5XL) waren angefertigt worden. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Alexandra Graf hatte sie zum Sonderpreis von einem Hersteller organisiert und die EnBW sponserte die Aktion mit 1500 Euro.