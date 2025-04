750 Jahre Stetten u. H.: Fest-Wochenende zum Jubiläum – das sind die Bilder

Festhalle Gauselfingen Altes Rathaus – Roos hofft auf künftige Nutzung des Gebäudes

Wenn alles nach Plan läuft, wird in zwei Jahren die neue Halle in Gauselfingen stehen. Dann zieht auch die Ortsverwaltung in den neuen Komplex. Was mit dem alten Rathaus dann passiert, haben wir Ortsvorsteherin Silvia Roos gefragt.