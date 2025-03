Eine ausgelassene Partynacht unter freiem Himmel erwartet die Besucher am Samstag, 5. Juli, an der Langenwaldschanze. Ab 1. April gibt es Tickets.

„Am Samstag, 5. Juli wird die Langenwaldschanze zum Party-Hotspot des Jahres! Mit den Almrockern als Vorband und DJ Ötzi als Hauptact erwartet die Besucherinnen und Besucher ein unvergesslicher Abend voller Stimmung und guter Musik anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Gemeinde Schonach“, kündigt die Gemeindeverwaltung in einer Mitteilung an.

Die Almrocker sorgen zum Auftakt für Feierlaune

DJ Ötzi, einer der bekanntesten Stimmungsmacher im deutschsprachigen Raum, wird mit seinen Hits wie „Ein Stern“ und „Hey Baby“ für eine mitreißende Atmosphäre sorgen, ist die Gemeindeverwaltung überzeugt. Und die Almrocker werden mit ihrer energiegeladenen Performance das Publikum bereits zu Beginn in Feierlaune versetzen.

Maximal zehn Karten pro Person

„Die Veranstaltung verspricht ein musikalisches Highlight und eine ausgelassene Partynacht unter freiem Himmel zu werden“, schreibt die Gemeindeverwaltung.

Der Vorverkauf für die Tickets beginnt am Dienstag, 1. April, auf dem Vorplatz beim Narrenbrunnen vor dem Rathaus Schonach in der Jahnstraße. Von 12 bis 19 Uhr können die Karten erworben werden. Der Eintritt für die Schanzenparty am Samstag beträgt zehn Euro pro Person. Die Anzahl der Tickets ist laut Gemeindeverwaltung auf maximal zehn Stück pro Person begrenzt, um möglichst vielen Interessierten die Chance zu geben, dabei zu sein.

Die heimische Metzgerei Hepting ist am Dienstag, 1. April, ab 12 Uhr mit einem Wurststand vor dem Rathaus Schonach und wird Grillwurst im „Weckle“ sowie Getränke verkaufen, informiert die Gemeindeverwaltung weiter.

Leuchtarmband dient als Eintrittskarte

„Die Eintrittskarte ist ein Leuchtarmband, das am Jubiläumsabend zur einmaligen Lichtershow beiträgt. Bitte ziehen Sie das Plastikteil nicht vorab aus dem Armband heraus. Entfernen Sie dies erst am Veranstaltungsabend“, informiert Bürgermeister Jörg Frey.

Ab Mittwoch, 2. April, sind die Tickets weiterhin im Rathaus Schonach (unterer Eingang in der Jahnstraße/Vorplatz Narrenbrunnen) zu den regulären Öffnungszeiten des Rathauses erhältlich: Montag, Mittwoch, Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12 Uhr sowie Montag und Mittwoch von 14 bis 16 Uhr und Donnerstag von 14 bis 18 Uhr.

Am Sonntag, 6. Juli, findet ein Familientag statt

Neben der großen Schanzenparty am Samstag, 5. Juli, erwartet die Besucher am Sonntag, 6. Juli, ein gemütlicher Familientag an der Schanze. Ein abwechslungsreiches Programm sorgt für Unterhaltung für Groß und Klein. Der Eintritt am Sonntag ist frei.

Die Bewirtung mit Getränken am Jubiläumswochenende sowie Kaffee und Kuchen am Sonntag übernehmen die Schonacher Vereine. Für das leibliche Wohl wird am Jubiläumswochenende die Metzgerei Reichenbach aus Glottertal sorgen.