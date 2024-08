750 Jahre Schonach: Schüler entwickeln Logo für die Heimat

Schonach feiert im kommenden Jahr sein 750-jähriges Bestehen. Schüler der Dom-Clemente-Schule gestalteten bei Projekttagen Jubiläumslogos mit dem Kollektiv High Five aus Schonach und leisten so einen wichtigen Beitrag zum Jubiläum.

Die Gemeinde Schonach blickt mit Stolz auf eine 750-jährige Geschichte zurück, die im kommenden Jahr gebührend gefeiert wird. Im Rahmen der Feierlichkeiten wurde ein Jubiläumslogo vom Kollektiv High Five aus Schonach entworfen, das die neue Corporate Identity der Gemeinde 2025 prägen wird.

Besonders wichtig ist es der Gemeinde Schonach, alle Generationen beim Jubiläum mit einzubinden, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Auch deshalb hatten Schüler der Dom-Clemente-Schule die außergewöhnliche Gelegenheit, sich aktiv an der Gestaltung des Logos zu beteiligen.

Im Rahmen zweier kreativer Projekttage, unter der Anleitung der Kunstlehrerin Tatjana Römer und Andrea Ruf und Markus Schwer vom hiesigen Kollektiv High Five, setzten sich die Schüler intensiv mit der Geschichte und den Besonderheiten ihrer Heimat auseinander. Die jungen Teilnehmer überlegten gemeinsam, was sie mit Schonach verbinden und hielten diese Gedanken in Schlagworten fest. Diese wurden anschließend gemalt und gezeichnet.

Beste Werke auf Taschen

Die besten künstlerischen Ergebnisse wurden auf Folien ausgeschnitten, um sie im Anschluss per Siebdruck auf die eigene Tasche zu drucken. Diese Taschen, die nun auch von den Schülern getragen werden, sind ein sichtbarer Beitrag der jungen Schonacher zur 750-Jahrfeier. Die Ergebnisse der Projekttage werden nicht nur auf Taschen, sondern auch auf vielen weiteren Drucksachen rund um die Jubiläumsfeierlichkeiten zu sehen sein.

Verbundenheit der jungen Generation

„Ein besonderer Dank gilt dem Kollektiv High Five für die inspirierende und professionelle Durchführung des Projekts sowie der Firma Aquaservice, die großzügig einen Malerwaschplatz zur Verfügung stellte. Dieser ermöglichte die umweltfreundliche Reinigung der Arbeitsmaterialien, indem die Farbe fachgerecht vom Wasser getrennt und entsorgt wurde“, informiert die Gemeindeverwaltung Schonach und betont weiter: „Mit der kreativen Beteiligung der Schüler erhält das Jubiläum von Schonach eine besondere, persönliche Note, die die Verbundenheit der jungen Generation mit ihrer Heimat unterstreicht.“

Weitere Informationen über das anstehende Jubiläumsjahr gibt es fortan auf www.750jahreschonach.de.