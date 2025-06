Die Gemeinde Schonach feiert in diesem Jahr ihr 750-jähriges Bestehen. bei der Party an der Langenwaldschanze wurden DJ Ötzi mit Band sowie die Almrocker verpflichtet.

Zwei Tage lang wird dort gefeiert – mit Musik, Unterhaltung, Speis und Trank und einem bunten Programm für die ganze Familie.

Das gab die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung bekannt.

Der Festauftakt ist am Samstagabend, 5. Juli, mit einer stimmungsvollen Schanzenparty. Ab 19.30 Uhr will kein Geringerer als DJ Ötzi mit Band sowie die Almrocker für beste Partystimmung vor einmaliger Kulisse sorgen. Der Einlass ist bereits um 18 Uhr. Für alle Feierfreudigen gilt: Die letzten Eintrittskarten sind aktuell noch zum Preis von zehn Euro im Rathaus Schonach erhältlich. Eine Abendkasse ist nicht vorgesehen, daher wird empfohlen, sich frühzeitig Karten zu sichern.

Für das leibliche Wohl ist gesorgt

Auch für das leibliche Wohl ist gesorgt: Eine Metzgerei bietet herzhafte Speisen an, während die örtlichen Vereine mit einem umfangreichen Getränkeangebot aufwarten. Gemeinsam möchten alle Beteiligten den Auftakt des Jubiläumswochenendes zu einem besonderen Erlebnis machen.

Am darauffolgenden Sonntag, 6. Juli, geht das Jubiläumsfest in die zweite Runde – dieses Mal ganz im Zeichen von Familie, Gemeinschaft und Kinderfreude. Das Familienfest an der Langenwaldschanze beginnt um 11.30 Uhr mit einem Bambinilauf und um 14 Uhr startet die Kinderolympiade, bei der Spiel, Sport und Spaß im Vordergrund stehen. Im Laufe des Tages erwartet die kleinen Besucherinnen und Besucher ein vielseitiges und unterhaltsames Programm, welches von den örtlichen Vereinen organisiert wird. Die beiden ortsansässigen Kindergärten bieten kreative Bastelangebote sowie Kinderschminken an. „So ist für abwechslungsreiche Unterhaltung bei den jüngsten Festbesuchern gesorgt“, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Einladung.

Bambinilauf und Kinderolympiade

Für die Teilnahme am Bambinilauf und der Kinderolympiade erhalten die Kinder jeweils ein kleines Präsent der Gemeinde Schonach. Musikalisch wird das Familienfest vom Musikverein Kurkapelle Schonach begleitet, der ab 12.30 Uhr für die passende musikalische Umrahmung sorgt.

Für das leibliche Wohl ist auch am Sonntag gesorgt. Die Metzgerei bietet erneut warme Speisen an, dazu servieren die Schonacher Vereine Getränke, Kaffee und Kuchen.

Frey verspricht ein Fest voller Begegnungen

Bürgermeister Jörg Frey blickt mit großer Vorfreude auf das bevorstehende Festwochenende: „750 Jahre Schonach – das ist ein Meilenstein in der Geschichte unserer Gemeinde. Ich freue mich, dieses besondere Jubiläum gemeinsam mit allen feiern zu dürfen“. Das Gemeindeoberhaupt verspricht ein Fest „voller Begegnungen, Freude und Gemeinschaft“.

Alle weiteren Informationen rund um das Jubiläumswochenende finden Interessierte auf der Jubiläumsseite unter www.750jahreschonach.de oder direkt im Rathaus.