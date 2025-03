Anlässlich des 750-jährigen Bestehens der Gemeinde Schönwald präsentiert diese mit Stolz den neuen Gastroflyer „Schönwald genießt – Gaumenfreuden zum Jubiläum“. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

„Diese besondere Broschüre lädt alle Feinschmecker und Genussliebhaber ein, das vielfältige gastronomische Angebot in unserem Ort zu entdecken und die herzliche Gastfreundschaft unserer Betriebe zu erleben“, betont die Gemeindeverwaltung darüber hinaus.

Exklusive Gerichte und Spezialitäten

In der Gastrobroschüre sind zahlreiche Schönwälder Gastronomiebetriebe aufgelistet, die das ganze Jubiläumsjahr exklusive Gerichte und Spezialitäten anbieten. „Von traditionellen Köstlichkeiten bis hin zu kreativen Neuinterpretationen – die teilnehmenden Betriebe verwöhnen ihre Gäste mit einzigartigen Geschmackserlebnissen, die die kulinarische Vielfalt unserer Region widerspiegeln“, schwärmt die Gemeinde.

Jeder Betrieb bietet etwas Besonderes

„Wir möchten mit „Schönwald genießt – Gaumenfreuden zum Jubiläum“ nicht nur die gastronomischen Highlights unserer Gemeinde feiern, sondern auch die Leidenschaft und das Engagement der lokalen Gastronomen würdigen“, erklärt Romina Scherzinger vom Standort- und Gemeindemarketing.

„Jeder Betrieb hat sich etwas Besonderes einfallen lassen, um die Besucher und Einheimischen während des Jubiläumsjahres zu begeistern“, verrät Scherzinger weiter.

Die Broschüre wird in den teilnehmenden Gastronomiebetrieben sowie im Einzelhandel und an verschiedenen öffentlichen Orten in der Gemeinde ausgelegt.

Informationen zu Gerichten und Empfehlungen

Sie enthält nicht nur Informationen zu den speziellen Gerichten, sondern auch Empfehlungen, wo man die kulinarischen Köstlichkeiten in Schönwald genießen kann.

„Wir laden alle ein, sich von der Vielfalt und Qualität der Gastronomie in unserem Ort überzeugen zu lassen. Besuchen Sie die teilnehmenden Betriebe und lassen Sie sich von den kreativen Menüs und Spezialitäten und der herzlichen Atmosphäre verwöhnen“, wirbt das Standort- und Gemeindemarketing.

Diese Betriebe machen mit

Teilnehmer

Folgende Betriebe machen bei „Schönwald genießt – Gaumenfreuden zum Jubiläum“ mit: Boutique Hotel Dorer in der Franz-Schubert-Straße 20, Telefon 07722/ 9 50 50, Holzfällertube in der Hauptstraße 35, 07722/ 91 91 85, Hotel Kaltenbach im Oberort 3, 07722/9 63 50, Klosterstüble in der Hauptstraße 3, 07722/78 59, Löwen Patisserie in der Furtwanger Straße 8, 07722/41 14, Hofcafé Näbbe duss am Farnberg 3, 07722/ 8 66 59 55, Hotel Ochsen in der Ludwig-Uhland-Straße 18, 07722/86 64 80, Reinertonishof im Schwarzenbach 12, 07722/ 25 05, Gasthaus Rössle im Weißenbach 6, 07722/48 48, Hotel-Gasthof Schwarzwaldtanne in der Beethovenstraße 7, 07722/48 35.