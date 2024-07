750 Jahre Schönwald: Die Planungen fürs Jubiläumsjahr 2025 laufen auf Hochtouren

1 Normalerweise findet in Schönwald alle fünf Jahre eine Französische Nacht statt. Letztmals wurde das beliebte Straßenfest 2019 veranstaltet. Einer der faszinierenden Programmpunkte waren die Stelzenläufer. Aufgrund des 750-jährigen Bestehens der Gemeinde Schönwald 2025 wurde die nächste Französische Nacht ins Jubiläumsjahr verschoben. Sie steigt am 28. Juni. (Archivfoto) Foto: Christel Börsig-Kienzler

Die Nachbargemeinden Schonach und Schönwald feiern 2025 ihr 750-jähriges Bestehen. Schönwald hat noch einen weiteren Grund zum Feiern: 50 Jahre Heilklimatischer Kurort. In beiden Kommunen laufen längst die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr.









Für die Planung und Festsetzung der unterschiedlichen Aktionen im Laufe des Jahres 2025 gibt es in Schönwald und Schonach ein Jubiläumsgremium. Die gesamten Gemeinden sollen in die Feierlichkeiten einbezogen werden, weshalb man weiterhin offen für Ideen und Vorschläge von Interessenten, die sich an den Veranstaltungen beteiligen möchten, ist.