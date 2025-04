750 Jahre Neubulach: So feiert die Stadt ihren Geburtstag

Im Jahr 1275 wurde Neubulach, damals als Bulach, erstmals urkundlich erwähnt: Das ist 750 Jahre her. Die Neubulacher nehmen das Jubiläum zum Anlass, ihre Stadt 2025 miteinander zu feiern. Der Bürgerempfang im Februar, der zum ersten Mal stattfand, und der Ostermarkt machten den Auftakt. Jetzt im Mai nehmen die Feierlichkeiten richtig an Fahrt auf.

Das Programm, erzählt Hauptamtsleiterin Susan Mäder, ist ein Gemeinschaftsprojekt der Stadtverwaltung, allen voran Bürgermeisterin Petra Schupp, und der Vereine. Aber auch die Bürger waren gefragt und konnten ihre Ideen einbringen. Diese Chance hätten einige genutzt. Das große Mittelalterfest im September beispielsweise sei so eine Anregung gewesen. „Das haben sich die Leute gewünscht, so ein Fest“, erzählt Mäder.

Wanderungen und Familientag im Rathaus

Einmal rundherum Die nächste Veranstaltung im Jubiläumsjahr ist eine Gemarkungswanderung mit Förster Thomas Walz am Sonntag, 18. Mai. Es ist die erste von dreien anlässlich 750 Jahre Neubulach. An dem Tag geht es „Rund um Martinsmoos“, Treffpunkt ist um 9 Uhr am dortigen Feuerwehrgerätehaus. Die Tour ist mittelschwer und etwa zehn Kilometer lang. „Man muss ein bisschen fit und gut zu Fuß sein“, meint Mäder. Anmeldungen sind erforderlich und noch bis 4. Mai möglich unter Telefon 07053/ 96 95 65 oder per E-Mail an s.walz@neubulach.de.

Die zweite Gemarkungswanderung „Liebelsberg und Teinachtal“ bietet Thomas Walz am 6. Juli an. Am 21. September folgt die Tour „Neubulach, Geigerle und Ziegelbachtal“.

Tag der offenen Tür Ein Familientag im Rathaus steht am Sonntag, 25. Mai, auf dem Programm. Denn nicht nur die Stadt, auch das neue Rathaus hat Geburtstag: Es wird 20. Das wird mit einem verkaufsoffenen Sonntag, mit den Vereinen und Ausstellungen gefeiert – und zwar im Gebäude und auf dem Marktplatz, von 12 bis 17 Uhr. Und: „Es gibt ganz viele Aktionen für Kinder“, verrät die Hauptamtsleiterin.

Dazu kommt, dass das Mineralienmuseum an diesem Tag nach einer Umgestaltung wiedereröffnet wird. „Das wird richtig, richtig toll“, meint Susan Mäder. Das Museum in der Bergvogtei am Marktplatz sei nun digital, interaktiv und modern gestaltet.

„Neubulach hebt ab“ Der absolute Höhepunkt, das hatte Bürgermeisterin Petra Schupp, beim Bürgerempfang angekündigt, wird das zweitägige „Marktplatzspringen“ an Pfingsten, 8. und 9. Juni, werden. Womöglich hat sie sich dabei auch auf die sportlichen Höchstleistungen, die zu erwarten sind, bezogen. Doch auch Mäder denkt, dass dieses Event besonders wird: „Weil es das noch nie gab.“ Zwar richtet der TV Oberhaugstett das Hochsprungmeeting auch in normalen Jahren aus. Allerdings auf dem Sportplatz. Die Idee, es anlässlich des Jubiläums auf den Marktplatz zu verlegen, stammt vom Verein.

Wasserversorgung Besondere Einblicke bietet derweil der Tag der offenen Tür in der Wasserversorgung, der für Sonntag, 29. Juni, geplant ist. Dabei ist nicht nur der Wasserturm in Liebelsberg zugänglich, sondern auch das Wasserwerk im Teinachtal. Dort haben Besucher normalerweise nichts verloren. Umso toller findet es Susan Mäder, dass es an diesem Tag aufmacht. Wer will, kann noch einen Blick auf die beiden Quellen in der Nähe werfen.

Film „Konklave“ gibt es unter freiem Himmel zu sehen

Sitzendes Vergnügen Ein Klappstuhlkino, zu dem jeder Besucher seinen eigenen Stuhl mitbringt, beginnt am Freitag, 4. Juli, mit Einbruch der Dämmerung im Stadtgraben. Gezeigt wird der Film „Konklave“. Für ihn hatten sich die Neubulacher bereits im Februar entschieden – und konnten nicht ahnen, wie aktuell er werden würde.

Tags darauf, am 5. Juli, von 18 bis 22 Uhr bietet ein riesiger Tisch die Gelegenheit, sich bei selbst mitgebrachten Speisen zu begegnen und miteinander zu essen. Getränke schenkt das Team des Cafés „Altes Rathaus“ aus. „Es wird eine lange Tafel, die schön dekoriert ist“, erzählt Mäder. Diese zieht sich vom alten Rathaus bis zum Brunnen am „Rössle“. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Das neue Rathaus feiert ebenfalls Geburtstag – seinen 20. Foto: Thomas Fritsch

Zurück zu den Wurzeln Ein Mittelaltermarkt am Wochenende 13. und 14. September führt die Neubulacher und alle weiteren Besucher zurück in die frühen Jahre ihrer Stadt. „Da wird richtig was geboten“, erzählt Susan Mäder. Es gibt Marktstände, „gute Verpflegung“, mittelalterliches Lagerleben im Stadtgraben, ein Kinderritterturnier, Gaukler, Programm auf zwei Bühnen, ein Badhaus auf dem Kirchplatz, eine Feuershow am Samstagabend und „ganz viel zum Mitmachen“. Die Hauptamtsleiterin zählt etwa Bogenschießen, Axtwerfen oder Kerzenziehen auf. Sie verspricht ein „ganz vielfältiges Programm“. Zudem ist verkaufsoffener Sonntag.

Senioren stehen im Mittelpunkt

Einblicke für Ältere Ein Tag der Senioren steht dann noch am Samstag, 11. Oktober, auf dem Programm. Im Bürgerhaus Liebelsberg zeigen Organisationen oder Vereine wie DRK, Diakoniestation und Kreisseniorenrat, welche Angebote es gibt, um Älteren das Leben in Neubulach so angenehm wie möglich zu machen. Kaffee und Kuchen gibt es an diesem Nachmittag ebenfalls.

Stadt mit Profil Auch der Fotoclub „Focus’83“ beteiligt sich mit einer Aktion am Jubiläumsjahr. In einem mobilen Fotostudio können sich Neubulacher und andere Besucher etwa des Familientags im Rathaus oder des Mittelaltermarkts porträtieren lassen für ein besonderes Fotoprojekt.

Zum Abschluss Mit einem Herbst- und Krämermarkt am Samstag, 25. Oktober, und der „Städtles Weihnacht“ am 13. und 14. Dezember geht das Jubiläumsjahr in Neubulach zu Ende.