750 Jahre Neubulach: So blickt die Bergwerkstadt aufs Jubiläumsjahr zurück

Die Stadt Neubulach blickt auf ein erfolgreiches Jubiläumsjahr mit vielen Veranstaltungen zurück. Auch für 2026 bleibt noch ein Stück Stadtgeburtstag übrig.
Hinter Neubulach liegt ein spannendes Geburtstagsjahr: 2025 feierte die Stadt mit ihren Bürgern und Vereinen ihr 750-jähriges Bestehen. Immer wieder fanden Veranstaltungen dazu statt, 14 Stück standen im Jahresprogramm zum Stadtgeburtstag. Nun sind alle über die Bühne bis auf die „Städtles Weihnacht“. Der Weihnachtsmarkt setzt am Samstag und Sonntag, 13. und 14. Dezember, einen glanzvollen Schlusspunkt hinter ein ereignisreiches Jahr. Susan Mäder, Hauptamtsleiterin von Neubulach und als solche mit dem Jubiläum befasst, nennt es „ein Jahr voller toller Momente und Highlights“.