Samstagabend lud der Förderverein Altes Rathaus zusammen mit der Stadt Neubulach anlässlich des Stadtjubiläums 750 Jahre Neubulach erneut zu einem geselligen Stadtjubiläumsevent ein, welches vor zwei Jahren schon einmal in dieser Art sehr erfolgreich veranstaltet wurde.

Jeder brachte dazu eigenes Geschirr, Teller, Besteck und sein individuell zusammengestelltes Picknick-Essen mit, um gemeinsam an einer zuvor aufgebauten langen Tafel auf dem Marktplatz vor dem Rathaus an einem Riesenpicknick teilzunehmen. Ziel sei es, so die Veranstalter, einfach miteinander zu essen, zu trinken, zu plaudern und zu genießen, ohne Zwang und ohne Anmeldung. Getränke und Cocktails gab es direkt im Alten Rathauscafé.

Zentraler geht es kaum

Das Picknick fand laut seiner Betreiber auch bewusst wieder direkt im Altstadtkern statt. Urbaner, diverser und zentraler ginge es kaum. Und die Gäste wussten es zu schätzen. Verein und Stadt schaffen im öffentlichen Raum, wie es eine Teilnehmerin treffend formulierte, so eine Umgebung, in der sich alle Menschen willkommen und verbunden fühlen. “Wer gemeinsam feiert, lässt sich aufeinander ein und tauscht sich aus. Nur so erfahren wir Neues, Verbindendes und tanken auf“, sagte sie.

Einladende Dekoration

Die Tafel zog sich, soweit das Auge reichte, vom Alten Rathaus bis vor zum Brunnen am Gasthaus Rössle und war mit weißen Papiertischdecken und Blumen liebevoll und einladend dekoriert. Wer kein eigenes Essen mitbringen wollte oder konnte, besorgte sich schnell nebenan eine Pizza, einen Döner oder eben auch nur ein Getränk.

Die Retro Jazz Band sorgte für die musikalische Untermalung. Foto: Günther Wallburg

Bei herrlichem Wetter und sommerlichen Temperaturen waren die Tische bereits zu Beginn der Veranstaltung gegen 18 Uhr schnell belegt. Bis 22 Uhr aßen, tranken, schwätzten und lachten die Gäste. Die dreiköpfige Retro Jazz Band spielten dazu Jazz vom Feinsten und sorgten für beste Stimmung. Die insgesamt 40 Festgarnituren boten dafür allen reichlich Platz.