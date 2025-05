750 Jahre Neubulach: Die ganze Stadt ist in Festlaune

In der Stadt dreht sich 2025 alles um das Jubiläum, jüngst der Familientag und als nächstes das Markplatzspringen am 8. und 9. Juni.

Der Familientag mit verkaufsoffenen Sonntag geplant begann zwar etwas feucht und kühl, aber zumindest in Sachen Regen funktionierte der Draht von Bürgermeisterin Petra Schupp zum Wettergott. „Ich wünsche mir, dass es trocken bleibt. Den Regen, den wir brauchen, kann ab 17 Uhr kommen“, so die Bürgermeisterin bei der offiziellen Eröffnung des Familientages gegen 12 Uhr.

Viel Musik

Bis zum Spätnachmittag waren zahlreichen Unterhaltungsangebote, gepaart mit vielen Infos rund um das Alte Rathaus, aufgebaut. „Auf unserer Bühne haben wir acht musikalische Beiträge von der Bergmannskapelle bis zum Kindergarten geplant. Dazu gibt es eine Rathaus-Rallye und der Zugang zum Mineralienmuseum wird offiziell freigegeben“, kündigte die Rathauschefin an. Schupp sprach von einem langen Prozess, begleitet von anstrengenden Sitzungen zur Ausstellung, „aber ich glaube, jetzt können wir auf das Projekt sehr stolz sein“.

Mineralienmuseum wieder offen

Die Freigabe des Museums nach den Umbaumaßnahmen ging im Rahmen eines kleinen Sektempfang mit offiziellen Durchschneiden eines blauen Absperrbandes über die Bühne. Wer mochte, konnte die Besichtigung per „Entdeckerheft“ in Form eines Rätselhefts zum Mineralienmuseum zusätzlich spannend gestalten und nebenbei das ganze Rathaus vom Bürgerbüro bis Standesamt und Bürgersaal in Augenschein nehmen.

Ein Seifenblasenkünstler zog am Familientag die Blicke auf sich. Foto: Albert M. Kraushaar

Im Außenbereich vom Torturm kommend hatte der Bauhof seinen Fuhrpark aufgebaut. Leider, so Schupp, sei der neu bestellte Fendt 303 nicht rechtzeitig geliefert worden. Davor hatte sich im Burggraben eine große Hüpfburg versteckt – „auch gut, da können die Kleinen nicht so leicht abhauen“ – merkte eine Besucherin an.

Wasserspiele und Weinausschank

Am anderen Ende des Alten Rathauses punktete die Jugendfeuerwehr mit Wasserspielen. Ein Eiswagen, die Bewirtung durch die Neubulacher Feuerwehr, Weinausschank in der Burg Neubulach sowie Kaffee und Kuchen vor der Marktplatzbühne rundeten das kulinarische Angebot ab.

Mobiles Fotostudio

Der Foto Club Neubulach hatte sich mit einem mobilen Fotostudio eingebracht und porträtierte Neubulacher Bürger. Ein Anziehungspunkt für Groß und Klein war der Riesenseifenblasenkünstler Klausi Klücklich mit seinem Team. Ein absoluter Hingucker, der die vielen kleinen Besucher motivierte, eine der Riesenseifenblase – meist vergeblich – zu fangen.

Am Ende des Unterhaltungsprogramms, bei dem auch die Auftritte der Square Miners die Blicke auf sich zogen, bildete die Auslosung der Gewinne für die Rathaus-Rallye den Abschluss.

Stabhochsprungmeeting

Allerdings wird in der historischen Innenstadt nur kurze Zeit Ruhe einziehen, denn im Rahmen der 750-Jahr-Feier wird der TV Oberhaugstett sein Stabhochspringen um den Schwarzwald-Pokal von seinem Sportgelände auf den Marktplatz verlegen. Am 8. und 9. Juni wird dann das nationale Stabhochsprungmeeting unter dem Motto „Neubulach hebt ab“ zum ersten Male vor der historischen Kulisse zu sehen sein.