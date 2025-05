1 Viele Tänze stehen auf dem Festprogramm der Donauschwaben – auch anlässlich des 750. Dorfjubiläums von Margrethausen. Foto: Susanne Conzelmann

Die Donauschwaben Albstadt wollen im Jahr des Margrethausener Dorfjubiläums ihr großes Fest an der Eyach feiern – und zwar nicht erst im Oktober.









Margrethausen feiert runden Geburtstag – und die Donauschwaben Albstadt, von denen seinerzeit viele eine neue Heimat im Dorf an der Eyach gefunden hatten, haben aus beiden Gründen beschlossen, ihr traditionelles Kirchweihfest in diesem Jahr in Margrethausen zu feiern.