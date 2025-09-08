750 Jahre Margrethausen: Gigantisches Gemeinschaftserlebnis – das sind die Bilder vom Festauftakt

Wenn die Margrethausener feiern, dann richtig: Ein ganzes Wochenende lang hat die 750-Jahr-Feier Einheimische und Gäste zusammengebracht. Schon der Auftakt war toll.
Zwar haperte es beim Fassanstich am Freitagabend gewaltig, doch ansonsten lief alles rund beim 750-Jahre-Festwochenende. Das Klosterdorf feierte nicht einfach nur seine erste urkundliche Erwähnung vor 750 Jahren, sondern ein grandioses Fest der Gemeinschaft und des Zusammengehörigkeitsgefühls, das sich in mehr als den grünen T-Shirts mit der Aufschrift „Dorfkind – und stolz darauf“ ausdrückte.