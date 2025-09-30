750 Jahre Lauterbach: Einem Schreiber aus dem Jahr 1275 ist alles zu verdanken

Nach einem musikalischen Auftakt zum Festakt „750 Jahre Lauterbach“ mit dem Akkordeonorchester folgten Grußworte der Ehrengäste.
So gratulierte Oberbürgermeisterin Dorothee Eisenlohr aus Schramberg im Namen der VerwaltungsgemeinschaftAichhalden, Hardt, Lauterbach, Schramberg und ihrer Bürgermeisterkollegen Michael Lehrer und Michael Moosmann zu diesem „wichtigen und monumentalen“ Anlass. Um die Beziehung der Gemeinden zu symbolisieren hatte sie einen Blumenkübel, der vom Hardter Bauhof bepflanzt wurde, mitgebracht.