750 Jahre Kirnbach: So lebt das Jubiläum mit einer besonderen Nana-Ausstellung weiter

750 Jahre Kirnbach waren ein Jubiläum, das dank seiner abwechslungsreichen Veranstaltungen unter anderem den Bewohnern noch länger in Erinnerung bleiben wird.
Mit dem Jahreswechsel ging das Jubiläumsjahr 750 Jahre Kirnbach zu Ende. Doch: „Es hallt hier optisch noch ein bisschen nach“, bilanzierte Simon Vollmer, Leiter des Amts für Tourismus, Kultur und Stadtmarketing, am Montag bei der offiziellen Präsentation des letzten Jubiläum-Nachschlags. Dabei geht es um eine Kunstausstellung im Foyer der Sparkasse.