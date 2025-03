Einen Rückblick über ein Jahr mit vielen künstlerischen Veranstaltungen und Aktionen gab die erste Vorsitzende, Rosemarie Grathwohl, bei der Mitgliederversammlung des Kunstkreises Oberes Nagoldtal (KKON).

Dazu hatten sich vor wenigen Tagen im Vereinsraum in der Alten Schule von Ebhausen die Mitglieder in großer Zahl eingefunden.

2024 war für den Kunstkreis Oberes Nagoldtal ein lebhaftes künstlerisches Jahr: So gab es eine Ausstellung mit dem Titel „Heimatliebe“ im Kloster Reuthin in Wildberg und - im Mittelpunkt des Ausstellungsgeschehens - die Ausstellung „Waldverführungen“ im Rahmen der Ornamenta in der Forstkugel in Nagold. Beide Ausstellungen hatten viele Besucher angelockt.

Die Unternehmungen und Aktionen

Die Mitglieder besuchten das Atelier von Norbert Stockhus in Glatt und eine Ausstellung im Wasserschloss Glatt. Angeboten waren auch Kurse und Workshops, so mit Birgit Guzman-Batista, Heidi Lutz und Petra Seibert, sowie Kreativtage und ein Termin „Sketching“.

Außerdem gab es zehn Mitglieder-Treffs in der Alten Schule Ebhausen, einen Sommerabend-Treff in der Pfrondorfer Mühle und den Jahresabschluss-Treff im Gasthof Löwen in Ebhausen. Im November organisierte der KKON zum zehnten Mal den Kunstmarkt in der Gemeindehalle Ebhausen.

Ehrungen für langjährige Mitglieder

Wie vom Vorstand zu hören war, hatte der Kunstkreis 2024 zum Jahresende 50 Mitglieder. Neu hinzu gekommen sind fünf Mitglieder, drei sind zum Jahresende ausgeschieden. Breiteren Raum nahmen die Ehrungen für langjährige Mitgliedschaften im Verein ein: für zehn Jahre wurden Sonja Schulz, für 15 Jahre Ingrid Möhle, Michaela Würtz und Susanne Ramsperger geehrt, außerdem für 25 Jahre Ute Döhring, Annegret Linsenmeier, Annerose Rogge, Gerda Rubach und Ruth Vetter. Schon 30 Jahre im KKON aktiv ist Heidi Lutz, und stolze 35 Jahre sind es bei Harald Kübler.

Seit 25 Jahren an der Spitze des Vereins

Die Mitglieder nutzten die Gelegenheit, Rosemarie Grathwohl dafür zu danken, dass sie bereits über 25 Jahre hinweg als erste Vorsitzende das Zepter in der Hand hält. Mit Beifall bedachten die Anwesenden die Aussage der zweiten Vorsitzenden, Heidi Lutz, über ihre Vorsitzende: sie setze sich stets „mit Engagement, Mühe und Herzblut für den Verein“ ein. Rosemarie Grathwohl selbst wollte diese Ehrung etwas einschränken und verwies deshalb darauf, dass nicht sie allein, sondern stets ein Vorstandsteam für die Vereinsleitung tätig sei.

Für das Jahr 2025 steht das Jahresprogramm fest, die KKON-Mitglieder erfuhren dazu von der ersten Vorsitzenden: Da alle Vereine von der Gemeinde Ebhausen eingeladen sind, sich am Programm der 750-Jahr-Feiern zu beteiligen, hat sich auch der Kunstkreis Oberes Nagoldtal Gedanken dazu gemacht. Er wird eine Ausstellung im Rathaus mit Bildern zum Thema „Die Schönheit des Alltäglichen“ präsentieren, und zwar vom 12. April bis 12. Oktober. Außerdem findet am 1. Juni ein Tag der offenen Tür im Vereinshaus statt, parallel zum Tag der offenen Tür der benachbarten Feuerwehr. Und im Freien werden KKON-Mitglieder Werke beim evangelischen Gemeindehaus zeigen.