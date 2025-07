Die Besetzung des 22-köpfigen Kaders ist geradezu gespickt mit ehemaligen Bundesliga- und Nationalspielern wie Arthur Boka, Mo Idrissou, Sergio Pinto, Andreas Ibertsberger oder Karim Matmour. Mit Myriam Krüger und Patricia Hahnebeck sind auch zwei ehemalige Bundesligaspielerinnen dabei.

Komplettiert wird das illustre Feld von Schauspieler David Ali Rashed – ihn kennt man aus Netflix- und Fernsehserien wie „Tribes“ und „Tschappel“ – sowie Sängerin, Moderatorin und Influencerin Jenice. Gecoacht wird die Truppe von André Schubert. Schubert stand bei Borussia Mönchengladbach an der Seitenlinie als der Bundesliga-Traditionsverein noch in der Champions League kickte.

Promis kicken gegen Legendenteam des TSV

Das Team tritt gegen ein 31-köpfiges Team (Durchschnittsalter 42,4 Jahre) an, das aus „Legenden“ des TSV Trillfingen besteht und mit dem Verein diverse Meisterschaften und Eyachpokalsiege gefeiert haben. Gecoacht wird die Truppe von Gerhard Hertkorn.

Und wie kommen die Trillfinger an so eine prominent besetzte Mannschaft? Wie immer in solchen Fällen um mehrere Ecken. Die stellvertretende Ortsvorsteherin Alexandra Graf kennt über geschäftliche Kontakte Jens Bauer, früher U-18-Trainer beim Deutschen Fußballbund (DFB) und aktuell Co-Trainer von Ex-Nationalspieler Miro Klose beim Zweitligisten FC Nürnberg. Über Bauer entstand vor etwas einem Jahr der Kontakt zu Daniel Pelzel und Marco Iantorno, beide betreiben zusammen die PI Victory Agency und organisieren solche Benefizspiele.

Alle Stars spielen für den guten Zweck

Und das Großartige daran: alle spielen umsonst und verlangen keine Gage. Zwei Euro vom Eintrittspreis (zehn Euro) fließen zu gleichen Teilen an die Kinderkrebsklinik in Tübingen und an den Förderverein für Kinder- und Jugendmedizin am Zollernalbklinikum in Balingen. Zusätzliches Geld in die Kasse spülen soll außerdem die Versteigerung der Promi-Trikots direkt nach dem Benefizspiel, die Trikots der TSV-Spieler sollen nach aktuellem Stand übrigens am Samstag unter den Hammer kommen – die Promi-Mannschaft tritt übrigens ganz in Weiß an, der TSV in der traditionellen Vereinsfarbe blau.

Vor dem Spiel ist eine Autogrammstunde

Bevor das Spiel um etwa 18 Uhr angepfiffen wird, gibt es übrigens ab 16.30 Uhr die Möglichkeit, die Fußballstars hautnah zu erleben. Ab 16.30 Uhr ist auf dem Freiplatz zwischen TSV-Sportheim und Bewirtungshütte eine Autogrammstunde geplant. Moderiert wird das Event übrigens von Michael Bollenbacher, seit 2016 multimedialer Reporter in der SWR-Sportredaktion und seit 2023 freiberuflicher Fußballkommentator für MagentaSport.