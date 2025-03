Im Rahmen der Feierlichkeiten gibt es im Mai ein Theaterstück mit Tiefgang. Der Kartenvorverkauf beginnt am Montag, 10. März.

Der Kartenvorverkauf für das Theaterstück zum 750-jährigen Bestehen Schonachs startet am Montag, 10. März. Im Rahmen der umfangreichen Feierlichkeiten zum Jubiläum präsentiert die Gemeinde „ein herausragendes kulturelles Highlight“, wie es in einer Pressemitteilung heißt.

„Das Theaterstück ‘Eiscreme’ von Miro Gavran, bearbeitet für unsere Jubiläumsfeier, ist eine fröhliche Komödie mit emotionaler Tiefe und feinsinnigem Humor“, wird Bürgermeister Jörg Frey zitiert.

Zum Inhalt: Wenn man sich mal sehen möchte, wenn man etwas zu besprechen hat, wenn man eine Pause braucht oder sich etwas Gutes tun möchte – dann geht man zu Antonella. Antonella betreibt eine kleine, feine Eisdiele am Rande des Kurparks in Schonach. Diese eröffnete sie in den 70er Jahren. Die Menschen kommen gerne zu ihr, weil sie ein fröhlicher Mensch ist, gutes Eis verkauft und gerne erzählt. Zum Beispiel von Anna, die mit ihrer kleinen Tochter Kathi das erste Eis probiert. Im Laufe der nächsten 60 Jahre treffen sich Mutter und Tochter immer wieder dort und teilen ihre Hochs und Tiefs – und Antonella wird Zeugin ihrer bewegenden Lebensgeschichte.

Inzwischen hat sich die einst bescheidene Eisdiele zu einem belebten Treffpunkt entwickelt. Auch Antonella, Anna und Kathi sind älter geworden. Antonella freut sich, wenn sich die beiden im Laufe der Zeit immer wieder bei ihr einfinden – Kathi inzwischen erwachsen und Anna eine listige, unternehmungslustige Seniorin. Doch eines bleibt: Das Eis schmeckt immer.

Die Darstellerinnen

Es spielen Susanne Dilger als Antonella, Karin Binkert-Hörmann als Anna und Lorena Groß als Kathi unter der Regie von Verena Müller-Möck, die das Theaterstück für das 750-Jahr-Jubiläm Schonachs zum Thema „Zeit“ bearbeitete und für das Bühnenbild verantwortlich ist. Der Bühnenbau wird von Jürgen Hörmann realisiert, dessen handwerkliches Geschick für eine eindrucksvolle Kulisse sorgt. Musikalisch wird die Aufführung vom Schonacher Chor „So Schee“ begleitet, der mit seinen harmonischen Klängen eine stimmungsvolle Atmosphäre schafft. Für das leibliche Wohl sorgt die Handharmonika-Spielring Trachtengruppe Schonach.

Die Termine

Die Aufführungen finden am Freitag und Samstag, 9. und 10. Mai, jeweils um 20 Uhr sowie am Sonntag, 11. Mai, um 15 Uhr im Haus des Gastes statt. Einlass ist eine Stunde vor Spielbeginn. Der Eintritt kostet zwölf Euro für Erwachsene, acht Euro für Kinder. Der Kartenvorverkauf startet am Montag und findet im Rathaus (Bürgeramt) statt.

Weitere Informationen zur Aufführung sowie zu weiteren Veranstaltungen gibt es auf der Jubiläums-Website unter www.750jahreschonach.de.