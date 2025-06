Voller Musik startet der Freitagabend, 20. Juni auf der Lehwiese. Bereits ab 18 Uhr sorgt ein DJ für die richtige Einstimmung, bevor um 18.45 Uhr die Showtanzgruppe „Impression“ mit einer mitreißenden Performance das Publikum begeistert.

Der Höhepunkt des Abends folgt um 20 Uhr am Freitag. „Die Höhner“ bringen mit ihren größten Hits das Festgelände zum Beben – das Konzert ist „ein Geschenk der Stadt Schiltach anlässlich des 750-jährigen Jubiläums“, der Eintritt ist frei. Es werden jedoch Tickets zur Zugangskontrolle benötigt. Nach dem Konzert übernimmt der DJ erneut das musikalische Ruder und begleitet die Gäste bis in den späten Abend.

Weiter mit dem Stadtfest in Schiltachs “Altstadt” geht es dann am Samstag, 21. Juni um 16 Uhr mit der offiziellen Eröffnung des 10. Schiltacher Stadtfestes und dem traditionellen Fassanstich durch Bürgermeister Thomas Haas. Dann ist am Marktplatz, der Schenkenzeller Straße, der Lehwiese, der Mühlengasse und der Haupt- sowie Schramberger Straße viel geboten. So tritt das Stadtfest-Theater und mehrere Bands auf.

Sonntags geht es dann ab 10 Uhr mit einem ökumenischen Gottesdienst los und Livemusik vom Frühschoppen bis in den Abend hinein.

Was sonst noch geboten ist

Aber auch sonst ist übers Jubiläumsjahr hinweg viel geboten. So gibt es etliche Angebote im Programm der „Offenen Altenarbeit“, im Jugendtreff, „Kleinkunst“ im Treffpunkt und weitere Veranstaltungen im Treffpunkt. Daneben auch Vhs-Angebote und das vielfältige Vereinsangebot über das ganze Jahr hinweg.

Zudem lockt das Theater im Stadtgarten und auf dem Marktplatz, „Kunst taucht auf“ von der Künstlergruppe „Forelle Blau“ und das Kinderferienprogramm in den Sommerferien. Außerdem auch die Schiltach-Vorland-Aktionen der Vereine im August mit Abschluss der „Schiltnacht“, wo mehrere Bands auftreten.

Zahlreiche Märkte

Wichtig sind dem Städtle Schiltach auch im Jubiläumsjahr die stattfindenden Märkte. Während der „Josefsmarkt“ bereits am 19. März. Noch ausstehend ist dieses Jahr der „Peter- und Paul Markt“ am 28. Juni und „Andreasmarkt“ mit „Schiltacher Advent“ am Freitag, 5. Dezember 2025. Zudem stand der Spezialmarkt Kreativmarkt am 27. April bereits an. Daneben lockt der Bauernmarkt am 19. Oktober mit verkaufsoffenem Sonntag, der Wochenmarkt donnerstags in der Gerbergasse, der Flohmarkt in der Halle, mehrere Konzerte, der Schiltacher Silvesterzug und auch dieses Jahr wieder die Neujahrsgrüße der Nachtwächter.

Schiltachs vielfältiges Museumsangebot bietet im Sommer Stadtführungen und Vieles mehr an.