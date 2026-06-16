750-jähriges Dorfjubiläum: Dettingen macht 2000 Jahre Geschichte erlebbar

Vom Alamannengrab bis zur Eingemeindung in die Stadt Rottenburg lässt sich die Gemeindehistorie nun einfach nachverfolgen: Der neue Geschichtspfad Dettingen wurde feierlich eröffnet.
2000 Jahre auf 200 Metern: Mit der feierlichen Eröffnung des Geschichtspfads entlang der Ofterdinger Straße hat der Kulturförderverein Dettingen am Sonntag eines der Großprojekte zum 750-jährigen Dorfjubiläum im vergangenen Jahr abgeschlossen. 60 Veranstaltungen hatten die Macher organisiert, um den runden Geburstag der Ortschaft ausgiebig zu feiern. Der Geschichtspfad, eine der vielen Ideen auf der Liste, wurde zwar etwas verspätet fertig, beinhaltet aber dafür bereits einen Rückblick auf die 750-Jahr-Feier. „Die Tafeln resultieren aus unserem Festbuch", erklärte Vereinsvorstand Jochen Vogel. Angebracht an Absperrgitter seien sie bereits beim großen Fest im Sommer zu sehen gewesen und nun fest und in einer Reihe angebracht. Mit QR-Codes lassen sich jeweils zusätzlich Informationen auf den 16 Tafeln abrufen. „Dettingen hat wahrlich eine interessante Geschichte", sagte Stadtrat Joachim Herbst, der die Rottenburger Stadtverwaltungsspitze vertrat. Er würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen und die Recherchen und Ausarbeitung vieler Details.