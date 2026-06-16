750-jähriges Dorfjubiläum: Dettingen macht 2000 Jahre Geschichte erlebbar

Vom Alamannengrab bis zur Eingemeindung in die Stadt Rottenburg lässt sich die Gemeindehistorie nun einfach nachverfolgen: Der neue Geschichtspfad Dettingen wurde feierlich eröffnet.

2000 Jahre auf 200 Metern: Mit der feierlichen Eröffnung des Geschichtspfads entlang der Ofterdinger Straße hat der Kulturförderverein Dettingen am Sonntag eines der Großprojekte zum 750-jährigen Dorfjubiläum im vergangenen Jahr abgeschlossen. 60 Veranstaltungen hatten die Macher organisiert, um den runden Geburstag der Ortschaft ausgiebig zu feiern. Der Geschichtspfad, eine der vielen Ideen auf der Liste, wurde zwar etwas verspätet fertig, beinhaltet aber dafür bereits einen Rückblick auf die 750-Jahr-Feier. „Die Tafeln resultieren aus unserem Festbuch", erklärte Vereinsvorstand Jochen Vogel. Angebracht an Absperrgitter seien sie bereits beim großen Fest im Sommer zu sehen gewesen und nun fest und in einer Reihe angebracht. Mit QR-Codes lassen sich jeweils zusätzlich Informationen auf den 16 Tafeln abrufen. „Dettingen hat wahrlich eine interessante Geschichte", sagte Stadtrat Joachim Herbst, der die Rottenburger Stadtverwaltungsspitze vertrat. Er würdigte das Engagement der Ehrenamtlichen und die Recherchen und Ausarbeitung vieler Details.

Eröffnet wurde der Geschichtspfad zusammen mit einem Brücklesfest am „Latsche". Früher hielt dort die Narrenzunft ihr Maifest ab. „Der Platz ist ideal, weil er sich leicht absperren lässt und zentral liegt", sagte Vogel. Weißwurst und kühle Getränke sowie später Kaffee und Kuchen gab es aus dem Backhaus. Für Kinder ließ Ortsvorsteherin Arnika Schaupp den Bereich am Kreisel zur Spielstraße werden. Am Rand schütteten die Technischen Betriebe außerdem Sand für die Kleinsten zum Spielen auf und bauten eine Umrandung. „Wir arbeiten Hand in Hand mit dem Kulturförderverein", sagte Schaupp. Sie freute sich, dass das Fest rege angenommen wurde und eine neue Begegnungsmöglichkeit im Ort schafft.

Funde deuten auf alemannische Siedlung

Eine Sitzbank zwischen den neu angebrachten Tafeln erinnert die Ersterwähnung Dettingens vor inzwischen 751 Jahren. Foto: Andreas Straub

Laut Vogel soll voraussichtlich im kommenden Jahr wiederholt werden. „Das könnte eine unserer dauerhaften Aktivitäten werden", sagte Vogel. Denn der inzwischen 100 Mitglieder zählende Förderverein sei bewusst nicht nur für das Jubiläum gegründet. „Wir haben noch viele Ideen auf unserer Liste." So soll zum Beispiel das Backhaus mit einer neuen Küche ausgestattet werden (die alte ist wegen eines Wasserschadens hinüber). Außerdem organisiert der Verein zusammen mit der Ortsverwaltung im kommenden Jahr bereits den dritten Neujahrsempfang für Bürger aus dem Dorf. Früher trafen sich dazu alljährlich nur die Vereinsvorstände. „Wir haben das geöffnet und erfahren viel Zuspruch", sagte Vogel.

Im Halbstundentakt nutzten aber am Sonntag zunächst viele Leute die Chance, den Geschichtspfad mit Edgar Schaupp zu entdecken. Die Geschichte Dettingens reicht weit in die frühe Siedlungsgeschichte Südwestdeutschlands zurück. Archäologische Funde belegen, dass das Gebiet bereits in der Spätantike und frühen Alamannenzeit besiedelt war. Besonders Gräberfunde aus dem 7. Jahrhundert deuten auf eine frühe alemannische Siedlung hin, vermutlich mit einer sozial höhergestellten lokalen Elite.

Die Rolle der Kirche in Dettingen

Gemütliche Stunden beim ersten Brücklesfest des Kulturfördervereins. Foto: Andreas Straub

Die erste schriftliche Erwähnung Dettingens stammt aus dem Jahr 1275, wie Schaupp erklärte – Anlass für die große Jubiläumssause im vergangenen Jahr. In einer Urkunde übertrug die Witwe Gertrud von Ow Einkünfte aus Gütern in „Tetingen“ an das Kloster Bebenhausen. Damit tritt der Ort erstmals eindeutig schriftlich überliefert in das Licht der Geschichte.

Im Mittelalter war Dettingen Teil der Grafschaft Hohenberg, einem bedeutenden Herrschaftsgebiet im heutigen Südwestdeutschland. Über diese Zugehörigkeit gelangte der Ort im Jahr 1381 an Vorderösterreich, also in den Herrschaftsbereich der Habsburger. Diese Phase prägte die regionale Entwicklung über mehrere Jahrhunderte. Religiös spielte die Kirche eine zentrale Rolle. Eine Pfarrei in Dettingen ist ebenfalls seit 1275 belegt. Die Pfarrkirche, die später St. Dionysius geweiht wurde, entwickelte sich zu einem wichtigen kirchlichen Zentrum der Umgebung. Das Patronatsrecht wechselte im Laufe der Zeit mehrfach zwischen lokalen Adelsfamilien und geistlichen Institutionen.

1939 wird Dettingen Teil des Landkreises Tübingen

Mit dem Ende der Habsburger Herrschaft kam Dettingen im Jahr 1805 zum Königreich Württemberg. Damit begann eine neue Verwaltungs- und Staatszugehörigkeit im Rahmen der württembergischen Modernisierung des 19. Jahrhunderts.

Im 19. Jahrhundert veränderte sich der Ort stark durch wirtschaftliche Entwicklungen. Die Lage im Katzenbachtal und die Anbindung an Verkehrswege förderten erste Industriebetriebe in der Umgebung. Gleichzeitig blieb Dettingen jedoch lange ein landwirtschaftlich geprägtes Dorf.

Im 20. Jahrhundert folgten tiefgreifende Verwaltungsänderungen: 1938 wurde Dettingen dem Landkreis Tübingen zugeordnet. Nach dem Zweiten Weltkrieg lag der Ort zunächst in der französischen Besatzungszone und wurde 1947 Teil des Landes Württemberg-Hohenzollern, bevor er 1952 im neuen Bundesland Baden-Württemberg aufging. Am 1. Januar 1975 wurde Dettingen in die Stadt Rottenburg am Neckar eingemeindet.