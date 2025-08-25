750-jähriges Bestehen: Margrethausen feiert Jubiläum

Margrethausen ist gerüstet für das große Fest. Von Freitag bis Sonntag, 5. bis 7. September, feiert der zweitkleinste Albstädter Stadtteil das 750-jährige Bestehen. Das ist geboten.
Genau genommen ist Margrethausen um einige Jahrhunderte älter als die 750 Jahre, die am Festwochenende gebührend gefeiert werden. Im Jahr 1275 wurde der Ort als „Husen Margarete“ in einem Steuerverzeichnis des Konstanzer Bischofs erstmals urkundlich erwähnt, doch schon viel früher dürfte die erste Besiedelung stattgefunden haben. So erzählen es auch die jeweils zwei Frauen und Männer bei ihren historischen Dorfführungen. Diese und viele andere Veranstaltungen gehören zu dem großen Jubiläumspaket, das die Verantwortlichen für Margrethausen geschnürt haben.