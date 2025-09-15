750. Geburtstag: Dautmerger Dorfmitte dient als Festmeile

Das Dorf an der Schlichem feierte sein 750-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest inklusive historischem Festvortrag.

Nach dem festlichen Auftakt zur 750-Jahr-Feier am Samstagabend im Bürgerhaus – dort war gemütliches Beisammensein mit einem historischen Festvortrag des ehemaligen Kreisarchivars Andreas Zekorn mit anschließendem Tanz angesagt – gab es am Sonntag, nach dem katholischen Festgottesdienst morgens in der Kirche Sankt Verena, in und um das Bürgerhaus viele Angebote, sich kulinarisch zu stärken, Spaß zu haben und gemütlich ins Gespräch zu kommen.

Gemütliches Beisammensein Foto: Fotostudio Huonker Bei diesem besonderen Jubiäum war gefühlt der ganze Ort auf den Beinen – ein Fest von Dautmergern für Dautmerger. Die Dorfmitte rund um das Rat- und Bürgerhaus diente als Festmeile, die für den Autoverkehr abgesperrt war, sodass auch Kinder bedenkenlos auf der Straße spielen konnten.

Während viele Dautmergener als Besucher zum Jubiläum gekommen waren, gab es auch viele, die mit anpackten.

Im benachbarten Jugendhaus gab es frische Waffeln und Kinderschminken

Die Backfrauen backten im Backhaus mit Unterstützung von Vereinsmitgliedern knusprige Flammkuchen aus. Im benachbarten Jugendhaus gab es Waffeln und Kinderschminken.

Gulaschsuppe und Rote

Die Narrenzunft sorgte im Bierstand für kühle Getränke, der Wanderverein verköstigte mit Gulaschsuppe und der Sportverein mit Roten Würsten.

Letztere hielten auch die Kinder auf Trab: Auf dem Spielplatz neben dem Rathaus boten sie Kinderturnen an unter dem Motto „Spiel und Spaß“ .

Feuerwehr hatte die alte Feuerwehrspritze dabei

Die Feuerwehr hatte ihre alte Feuerwehrspritze herausgeholt, und mit der galt es für die Jugend Pylonen von einer Bank zu werfen, aber auch das Wettnageln in den Holzklotz durfte nicht fehlen.

Jeder Verein stellte eine ungefähr gleiche Anzahl an Helfern zu Verfügung. Für den Kuchen zum Nachtisch sorgte der Kirchenchor und die örtliche Kaffeerösterei bot Softeis und Espresso an.

Lippus genießt als Gast

Am kommenden Wochenende steht Dautmergen erneut im Fokus des Zollernalbkreises: Dann wählt die zweitkleinste Gemeinde aus den beiden Bewerbern Jürgen Seng und Tobias Peter einen neuen Bürgermeister.

Hans-Joachim Lippus hat aus gesundheitlichen Gründen sein Amt zum 31. August niedergelegt, war jedoch im Organisationsteam maßgeblich am Gelingen des Fests beteiligt.

Im Vorfeld hat sich ein Festausschuss bestehend aus vier Gemeinderäten, Vertretern aller Vereine und dem Bürgermeister a.D. mit dem Festprogramm beschäftigt.

Das Fest selbst genoss Lippus dann nicht als Bürgermeister, sondern als Gast. Die beiden Bürgermeisterstellvertreter Tobias Wager und Christine Banholzer übernahmen die repräsentativen Aufgaben.

Auch die beiden Bürgermeisterkandidaten nutzten die gute Gelegenheit, am Festwochenende mit den Dautmerger Bürgern ins Gespräch zu kommen.