750. Geburtstag: Dautmerger Dorfmitte dient als Festmeile

Das Dorf an der Schlichem feierte sein 750-jähriges Bestehen mit einem zweitägigen Fest inklusive historischem Festvortrag.
Nach dem festlichen Auftakt zur 750-Jahr-Feier am Samstagabend im Bürgerhaus – dort war gemütliches Beisammensein mit einem historischen Festvortrag des ehemaligen Kreisarchivars Andreas Zekorn mit anschließendem Tanz angesagt – gab es am Sonntag, nach dem katholischen Festgottesdienst morgens in der Kirche Sankt Verena, in und um das Bürgerhaus viele Angebote, sich kulinarisch zu stärken, Spaß zu haben und gemütlich ins Gespräch zu kommen.