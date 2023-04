1 75 Weine und Seccos können auf der Ettenheimer Weinmesse getestet werden. Foto: Decoux

Die Breisgauer Weinprinzessin Carina Kratt freut sich darauf am Freitag und Samstag, eine große Zahl an Weinliebhabern in Ettenheim zu begrüßen. An diesen beiden Tagen findet dort die Weinmesse statt.









Die „Vorboten“ haben die Vorfreude geweckt. Jetzt kann sie kommen, die Ettenheimer Weinmesse, auf die sich Weinliebhaber ob der gewohnten Vielzahl wahrer Gaumenschmeichler inzwischen zum 23. Mal freuen dürfen. Heute und Morgen, Freitag und Samstag, 21. und 22. April, laden Stadt, die Winzergenossenschaft Münchweier-Wallburg-Schmieheim sowie die örtlichen Weingüter Bieselin, Isele, Jäger und Weber, jeweils von 19 bis 23 Uhr, in die Stadthalle ein.

Das Logo der Ettenheimer Weinmesse Foto: Ettenheim

Schon die große Resonanz auf die Vorboten Weingut-Besichtigung (bei Weber im Offental) und Kochkurs („Auf kulinarischen Spuren des Barock“ im Küchenstudio Hein) haben den Stellenwert der Ettenheimer Weinmesse einmal mehr sehr deutlich gemacht. Und so darf die amtierende Breisgauer Weinprinzessin, die Ettenheimerin Carina Kratt, am Freitag und Samstag sicherlich wieder eine große Zahl an Weinliebhabern – und solchen, die es erfahrungsgemäß Jahr für Jahr durch diesen Event werden – begrüßen.

Das Format hat sich längst herauskristallisiert und bewährt. Wer angesichts der insgesamt 75 angestellten Spitzenweine, Seccos und Sekte aus An- und Ausbau der örtlichen Betriebe Sorgen haben könnte, angesichts der Vielfalt und Vielzahl den Überblick verlieren zu können, den führen vier ausgewählte Weinrouten gleichsam Schritt für Schritt – besser: Kostprobe für Kostprobe – zu seinen Favoriten.

Spezielle Messeangebote locken ebenfalls

Die teilnehmenden Betriebe und die WG haben für die Route der Frühlings- und Sommerweine, auf der Burgunderlinie, auf der Rotwein-Route sowie dem Pfad der Süßen-Edelsüßen jeweils einen Wein ausgesucht und ausgestellt. Die Erfahrung der vielen Vorjahre zeigt: für ganz viele Messebesucher kristallisiert sich über diese Entdeckungsreise schlussendlich der persönliche Favoritenkreis heraus. „Genau so soll es ja sein“, so Marina Betzle, die Verantwortliche der Stadt Ettenheim für diesen Event.

Leicht ließe sich die angestellte Sortenvielfalt der Weine von A (wie Auxerrois) bis zumindest W (wie Weißer Burgunder) durchbuchstabieren. Und bei der einen oder anderen Weinbezeichnung wird sich so mancher Messebesucher selbst als Weinkenner eingestehen müssen: „Muss ich nachfragen, was sich dahinter verbirgt“ – um das Tröpfchen im Glas dann noch neugieriger zu testen.

Wie in all den Vorjahren wartet am Rande der Weinrouten Alexander Baral vom Gasthaus Lamm mit kulinarischen Köstlichkeiten auf. Und auch das wissen die Messebesucher aus all den Vorjahren: dass es für die angestellten Weine während dieser beiden Tage ein spezielles Messeangebot für die Lieblingströpfchen gibt.

Bis zum Messebeginn besteht die Möglichkeit, die Karten im Vorverkauf für 18 Euro im Bürgerbüro, bei der WG, den Winzerbetrieben und im Gasthaus Lamm zu erwerben. Auch an der Abendkasse sind noch Karten erhältlich.