Insgesamt 75 Schüler der Freien Evangelischen Schule (FES) feierten in der Mehrzweckhalle am Bürgerpark ihre Abschlussfeier – traditionell feiern Werkrealschule Klasse Neun, Werkrealschule Klasse Zehn und Realschule sowie Gymnasium gemeinsam.

Insgesamt 75 Schüler der Freien Evangelischen Schule (FES) feierten in der Mehrzweckhalle am Bürgerpark ihre Abschlussfeier – traditionell feiern Werkrealschule Klasse Neun, Werkrealschule Klasse Zehn und Realschule sowie Gymnasium gemeinsam. Das Moderatorenduo Nicole Dörr und Simon Dörr (stellvertretender Schulleiter) begrüßte die mehr als 400 Gäste, so die Mitteilung der Schule.

Schulleiter Walter Rudolph betonte, dass es beim Lernen nicht zuerst um die Wiedergabe von Wissen gehe. „Wichtiger ist selbst erforschtes und angewendetes Wissen. Noch wichtiger Erfahrungswissen.“ Er wünschte den Abgängern Gottes Segen und Schutz. Ein Grußwort gab es auch von Stefanie Kappus-Kopp, stellvertretende Elternbeiratsvorsitzende. Detlev Zimpel, Bereichsleiter Gymnasium, und Beate Kellner, Tutorin, verabschiedeten die Abiturienten. Klassenlehrer Eugen Schochenmaier verabschiedete die neunte Klasse der Werkrealschule, stellvertretender Schulleiter und Bereichsleiter Werkrealschule Markus Masse richtete letzte Worte an die zehnte Klasse der Werkrealschule. Die Verabschiedung der Realschüler übernahmen Klassenlehrer Mathias Zielke und Simon Dörr als Bereichsleiter Realschule. In ihren Reden betonten die Abschlussschüler die gute und persönliche Zusammenarbeit mit den Lehrkräften und der Schule. Musikalisch umrahmt wurde der Abend von einem Bläserensemble aus Schülern und Eltern unter der Leitung von Andreas Beinroth. Nach einem Menü folgten Beiträge der Abschlussklassen, bei denen Anekdoten aus den Schuljahren zum Besten gegeben wurden.

Den Preis für die beste Gesamtleistung der neunten Klasse der Werkrealschule (Hauptschulabschluss) erhielt Naomi Hapenciuc, der Preis für sehr gute Leistung ging an Leonardo Kunz und Isabella Zipf. Den Preis für die beste Gesamtleistung der zehnten Klasse der Werkrealschule (Mittlerer Bildungsabschluss) erhielt Elina Herrenknecht. Der Preis für sehr gute Leistung ging an Simon Bichler und Isabel Bläsi. Einen Dank für besonderes Engagement in der SMV erhielt Schülersprecher Simon Bichler. An der Realschule (Mittlerer Bildungsabschluss) ging der Preis für die beste Gesamtleistung an Carla Siefert , der Preis für sehr gute Leistung an Enriki-Jonatan Hopp, Maria Lederer und Luisa Suchalla. Am Gymnasium ist Johanna Beinroth mit 1,2 die Beste. Der Preis für sehr gute Leistung ging an Janina Oertel, Hanna Stuhl und Verena Stuhl. Jens Kraus erhielt den Abiturpreis der Deutschen Mathematiker Vereinigung, Tabita Kögel erhielt für Kunst den Otto-Dix-Preis. Der Hermann-Maas-Preis (Religion) und die Alfred-Maul-Gedächtnis Medaille (Sport) gingen an Janina Oertel, das „E-Fellows Online Stipendium“ erhielten Johanna Beinroth und Janina Oertel.