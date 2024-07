1 Bei der Dorfmeisterschaft sind die Riedböhringer Landfrauen kaum zu stoppen. Sie setzen sich gegen ihre Konkurrenten durch und holen den Pokal, überreicht von Jürgen Meister (links), Vorsitzender des VfL Riedböhringen. Foto: Lena-Marie Baschnagel

1949 wünschte sich Gustav Rohmer von seinem Onkel aus Amerika einen Fußball. 75 Jahre später feierte der daraus entstandene Verein nun Jubiläum, an dem sich viele andere Vereine beteiligten.









Link kopiert



Beim Sportfest des VfL Riedböhringen wurde das 75-jährige Jubiläum gebührend gefeiert. So zog dieses am vergangenen Wochenende wieder viele Fußballmannschaften und fußballbegeisterte Besucher auf den Riedböhringer Sportplatz. Von Freitag bis Sonntag bot der VfL ein vielseitiges Programm an.